Pallanuoto, martedì 10 maggio alle 17.30 etnee e capitoline si giocano la bella

Dentro o fuori: l’Ekipe Orizzonte Catania e la Sis Roma si giocano l’accesso alla finale scudetto della pallanuoto femminile in gara 3 delle semifinali. E c’è voglia di riscatto per le etnee che hanno perso ad Ostia gara 2 a 22 secondi dalla sirena un match che se vinto avrebbe chiuso ogni discorso.

La sfida decisiva si giocherà domani, martedì 10 maggio, alle 17.30, con un’ora di anticipo rispetto all’orario originario per esigenze televisive, alla piscina Francesco Scuderi del capoluogo etneo con diretta su RaiSport.

Una delle due contendenti andrà a contendere il tricolore alla Plebiscito Padova, già qualificata per aver battuto il Verona sia all’andata che al ritorno. Se si dovesse qualificare l’Ekipe Orizzonte, si riproporrebbe la finalissima della scorsa stagione. E le rossazzurre potrebbero cercare di confermarsi sul tetto d’Italia con lo scudetto numero 22 della loro storia.

Catanesi e capitoline si trovano sull’1-1 dopo i rispettivi successi casalinghi (7-6 per l’Ekipe Orizzonte all’andata, 11-10 per la Sis Roma in gara 2).

Viacava “Qualificazione alla finale è nelle nostre corde”

La squadra di Martina Miceli punta anche a riscattare la sconfitta subita nei secondi finali della partita giocata sabato scorso a Ostia. C’è molta consapevolezza dei propri mezzi in vista del match decisivo. Del resto l’Ekipe Orizzonte è campione d’Italia in carica.

Giulia Viacava ha presentato la sfida di domani. “Analizzando le due sfide giocate negli ultimi giorni contro la Sis Roma – ha detto la numero 4 rossazzurra – abbiamo preso consapevolezza che la qualificazione alla finale è sicuramente nelle nostre corde. Stiamo cercando di limare al massimo gli errori commessi in gara 1 e gara 2. Ma anche di prendere ciò che di buono abbiamo fatto in entrambe le occasioni”.

Continua: “Sarà sicuramente una sfida difficile, nervosa e combattuta fino alla fine, dato che la posta in palio è altissima. Per noi quindi sarà fondamentale giocare unite e compatte sia in attacco che in difesa per tutta la gara, con lucidità, facendo in modo che ognuna di noi dia il massimo. Si tratta di una partita molto importante e per questo invitiamo i nostri tifosi a starci vicini come sempre. Li invitiamo a riempire gli spalti, per farci sentire il loro sostegno e il calore che non ci hanno mai fatto mancare, rappresentando così quell’uomo in più che potrebbe darci un grosso aiuto durante l’incontro”.

Il tabellone dei play off, l’Ekipe Orizzonte è partita dalle semifinali

Questo il quadro del tabellone dei play off scudetto. L’Ekipe Orizzonte, seconda al termine della regular season per differenza reti ma a pari punti con la Plebiscito Padova, è partita dalle semifinali.

Gara1 – mercoledì 4 maggio

Plebiscito Padova-Vetrocar CSS Verona 10-8

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 7-6

Gara2 – sabato 7 maggio

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 11-10

Vetrocar CSS Verona-Plebiscito Padova 3-8

Gara3 – martedì 10 maggio

17.30 Catania (Scuderi) L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma diretta su RaiSport +HD

Arbitri Calabrò e Frauenfelder

Finale scudetto il 13, 16, 19 ed eventualmente 22 e 25 maggio al meglio delle 3 partite su 5

Finale terzo posto il 15, 19 ed eventualmente 22 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Così nei quarti di finale playoff

Andata – giovedì 28 aprile

Bogliasco 1951-SIS Roma 7-17

RN Florentia-Vetrocar Verona 7-15

Ritorno – domenica 1 maggio

SIS Roma-Bogliasco 1951 23-4

Vetrocar Verona-RN Florentia 15-8

La classifica del 5° e 6° posto è stata à definita in base al piazzamento nella regular season: Rari Nantes Florentia quinta e Bogliasco 1951 sesta.