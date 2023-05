Pallanuoto femminile, si gioca mercoledì 10 alle 18 ingresso gratuito

Vincere per non far scappare le avversarie. Questo l’imperativo dell’Ekipe Orizzonte che mercoledì 10 maggio alle 18 riceve a Nesima la Sis Roma per il secondo atto della finale scudetto di pallanuoto femminile. L’ingresso alla piscina è gratuito, è consigliato a tutti gli spettatori di arrivare già alle 17.30. La partita verrà trasmessa su Rai Sport.

La squadra allenata da Martina Miceli, dopo aver perso (13-12 non senza rimpianti) gara 1 nella capitale lo scorso fine, sfida ancora le giallorosse per rimettere in parità la serie tricolore che, ricordiamo, darà il titolo di campione d’Italia alla prima squadra che vincerà tre partite. Fondamentale, quindi, vincere davanti al pubblico amico per non dare il match point alle capitoline che vanno alla caccia del loro primo scudetto.

Le rossazzurre, che hanno nel mirino il 23mo titolo, devono ripartire dalla prima metà di gara 1 che le ha viste condurre sul 9-4 e dimenticare la rimonta delle capitoline. Sarà fondamentale per il sette siciliano limitare al massimo quegli errori che hanno fatto sì che sabato scorso sfumasse un successo che sembrava già acquisito.

Condorelli “Deluse, nuova partita affrontata in modo diverso”

Su questi pensieri si fonda l’analisi di Arora Condorelli portiere dell’Ekipe Orizzonte alla vigilia di gara 2: “La partita di sabato scorso – dice l’estremo difensore roassazzurro – ci ha lasciato molta delusione. Dopo essere tornate a Catania ci siamo messe subito a lavorare sui nostri errori, ma nonostante la sconfitta non abbiamo mai distolto lo sguardo dal nostro obiettivo. Sicuramente il match di domani verrà affrontato in maniera diversa. Per arrivare allo scudetto dovremo vincere tre partite e noi siamo pronte a tutto per conquistare i successi necessari”.

Il calendario delle finali scudetto

La finale scudetto si gioca al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Gara 3 si disputerà a Roma sabato 13 maggio alle 14. Eventuale gara 4 è prevista per mercoledì 17 alle 18 a Catania, eventuale gara 5 ancora a Roma domenica 21 maggio alle 18. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.