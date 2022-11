Pallanuoto femminile, serie A1. si rinnova la super sfida

Ora si fa sul serio. Dopo quattro vittorie consecutive senza particolari patemi d’animo, l’Ekipe Orizzonte Catania si prepara per il big match di Padova.

Di domani, infatti, sabato 26 novembre, alle 18 quando le campionesse d’Italia faranno visita alla Plebiscito per l’incontro di cartello della quinta giornata di andata del massimo campionato femminile di pallanuoto. Le due finaliste scudetto delle ultime due edizioni del campionato si ritroveranno di fronte.

In palio tre punti per la vetta della graduatoria che attualmente è condivisa dalle due formazioni assieme alla Sis Roma.

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte, antipasto di Champions League

La partita tra venete e siciliane è un antipasto della Champions League. Le due compagini sono state inserite, infatti, nel girone A del secondo turno eliminatorio della massima rassegna continentale che si disputerà a Padova dal 9 all’11 dicembre. Nel gruppo anche le ungheresi del Dunaujvarosi Foiskola e le olandesi del Zvl 1886. Le prime due approderanno ai quarti di finale.

Palmieri “Ottimo banco di prova in vista della Champions”

Alla vigilia del match il capitano dell’Ekipe Orizzonte Valentina Palmieri ha parlato delle sensazioni della squadra allenata da Martina Miceli in vista della gara contro biancoscudate.

“Questa partita – ha sottolineato – sarà un ottimo banco di prova per vedere a che punto siamo nel nostro percorso di preparazione sia dal punto di vista fisico che tattico, anche in vista del girone di Champions League della prossima settimana, dove sicuramente abbiamo grande voglia di far bene visti i risultati degli ultimi anni. Storicamente la partita contro il Padova è sempre molto sentita e lo sarà anche domani. Stiamo bene e abbiamo voglia di giocare una bella gara, ma sappiamo che in sfide come questa abbiamo sempre bisogno di mantenere alta la concentrazione. Dovremo quindi cercare di sbagliare il meno possibile, pur sapendo che siamo solo all’inizio di un cammino lungo che ci porterà man mano verso i playoff di campionato”.

Sfida salvezza a Bologna per la Brizz Nuoto

La Brizz Nuoto vuole sbloccarsi e dopo 4 ko di fila, due al termine di sfide combattute ed altrettanti contro le corazzate Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova, sarà a Bologna al cospetto di una squadra che ha conquistato tre punti. La matricola acese, alla prima storica apparizione in massima serie, si gioca una stagione.

Ed è ancora a caccia dei primi, storici, punti in serie A1 essendo, peraltro, l’unica squadra ancora a bocca asciutta. La sfida si giocherà alle 14.30.

Il programma della quinta giornata

Rari Nantes Bologna – Brizz Nuoto

Rapallo – Como Nuoto

Plebiscito Padova – Ekipe Orizzonte Catania

Trieste – Bogliasco

Sis Roma – Rari Nantes Florentia

Classifica alla vigilia del quinto turno Ekipe Orizzonte prima

Tre squadre a punteggio pieno alla vigilia del quinto turno della serie A1: Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova e Sis Roma 12; Trieste e Bogliasco 6; Bologna, Florentia, Como Nuoto e Rapallo 3; Brizz Nuoto 0.