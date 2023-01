Pallanuoto femminile serie A1

La prima partita del 2023 porta tre punti all’Ekipe Orizzonte ed una sconfitta alla Brizz Nuoto. Questi infatti i verdetti per le due squadre siciliane impegnate oggi nell’ottava giornata di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. L’incrocio Sicilia-Liguria, dunque, finisce 1-1.

Le campionesse d’Italia in casa alla piscina Nesima si impongono 11-8 sul Bogliasco e continuano la loro rincorsa alla Sis Roma rimanendo a -3 dalla capolista, vittoriosa a Bologna. La matricola Brizz, invece, va ko col Rapallo per 11-9 alla piscina Scuderi e rimane a quota 6 nel blocco di squadre che lottano per evitare la retrocessione in A2.

Ekipe Orizzonte ok col Bogliasco

Senza brillare, l’Ekipe Orizzonte ha la meglio sul Bogliasco per 11-8 Prestazione altalenante per la squadra padrona di casa, alle prese con le assenze di Viacava e Palmieri.

Prima frazione si è chiusa 3-1 per le catanesi. La sfida si riapre nel secondo parziale con le liguri che vanno al riposo lungo sotto di una rete sul 5-4 per le rossazzurre. Decisivo il terzo parziale conquistato per 5-1 dalle rossazzurre, quarta frazione ancora a favore delle liguri, per 3-1 ma con le siciliane in controllo.

Claudia Marletta è stata la miglior marcatrice della partita con quattro gol, mentre Veronica Gant ed Alice Williams sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno anche per Bronte Halligan, Dafne Bettini e Giulia Oliva.

Condorelli “Ripresa difficile ed anche stavolta in emergenza”

Al termine del match è arrivato il commento del portiere dell’Ekipe Orizzonte Aurora Condorelli. “Per noi – ha sottolineato il numero 13 rossazzurro – è stato molto difficile riprendere, dopo quasi un mese di stop. Anche stavolta ci trovavamo in una situazione d’emergenza, a causa delle assenze di Palmieri e Viacava, ma a prescindere da ciò non siamo state brave a sfruttare questa partita per prepararci nel migliore dei modi a quella del prossimo turno sul campo della Sis Roma. Ciò significa che dovremo impegnarci e lavorare ancora di più per tornare subito quelle che eravamo prima della sosta. Adesso abbiamo una settimana per lavorare al massimo delle nostre possibilità e arrivare cariche a questa sfida”.

Ekipe Orizzonte-Bogliasco, il tabellino

Ekipe Orizzonte – Bogliasco 11-8

Parziali: 3-1; 2-3; 5-1; 1-3

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 1, C. Grasso, T. Lombardo, V. Gant 2, D. Bettini 1, G. Oliva 1, C. Marletta 4, G. Gagliardi, A. Williams 2, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Bogliasco: V. Uccella, A. Riccio, B. Rosta 1, G. Cuzzupè 1, A. Mauceri, G. Millo 2, G. Lombella, R. Rogondino 2, M. Paganello 1, G. Cavallini, M. Carpaneto, D. Spampinato 1. Allenatore Sinatra.

Arbitri: Torneo e D’Antoni

Note. Uscite per limite di falli Mauceri (B) nel terzo tempo e Riccio (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 4/12 + un rigore e Bogliasco 4/7. Celona (O) subentra a Condorelli a 3’50 del quarto tempo.

Brizz Nuoto ko casalingo col Rapallo

Finisce 9-11 per il Rapallo la prima sfida del 2023 della Brizz Nuoto che al termine di una gara dai due volte deve cedere l’intera posta alle liguri. Nella prima frazione, il sette acese subisce la veemente offensiva delle ospiti e devono inseguire 2-5. Stacco di gol che si rivelerà fatale. Liguri ancora protagoniste nella seconda frazione che manda le due squadre sul 5-9 all’intervallo lungo.

Il merito del Rapallo è quello di congelare la sfida nel terzo parziale e di limitare i danni e le ambizioni di rimonta delle padrone di casa.

Brizz Nuoto-Rapallo, il tabellino

Brizz Nuoto-Rapallo Pallanuoto 9-11

Parziali: 2-5; 3-4; 0-0; 4-2

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 2, A. Vitaliano 1, N. Sasover 1, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello, I. Pane 1, G. Pastanella, V. Santoro 2, M. Giuffrida 1, A. Milicevic 1, F. Paladino. Allenatore Zilieri.

Rapallo Pallanuoto: S. Caso, N. Zanetta 4, U. Gitto 1, I. Rossi, D. Carrasco Leyva 1, L. Vanelo 1, G. Gnetti, B. Cabona 1, S. Costa, G. Cerliani, R. Bianconi, G. Apilongo 3. Allenatore Antonucci.

Arbitri: Rizzo e Schiavo.

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 3/9; Rapallo Pallanuoto 2/4 +1 rig. Rapallo Pallanuoto iscrive a referto dodici atlete. Spettatori 150 circa.

I risultati dell’ottava giornata

Brizz Nuoto-Rapallo Pallanuoto 9-11

L’Ekipe Orizzonte-Netafim Bogliasco 11-8

Rari Nantes Bologna-Sis Roma 5-15

Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste 11-8

Rari Nantes Florentia-Como Nuoto Recoaro 7-6

Classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto rimane sesta

Questa la classifica dopo l’ottava, e penultima, giornata di andata della massima serie. Sis Roma 24 punti; Plebiscito Padova e Ekipe Orizzonte 21; Rapallo 15; Pallanuoto Trieste 12, Brizz Nuoto, Como Nuoto e Bogliasco e Florentia 6; Bologna 3.