Pallanuoto femminile, in casa le due squadre siciliane

Impegni casalinghi ed incroci liguri per Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto nell’ottava giornata di andata che segna la ripartenza del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile dopo la pausa natalizia.

Ekipe Orizzonte ospita il Bogliasco

Le campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte, reduci anche dalla qualificazione ai quarti di finale di Len Champions League dove a febbraio incontreranno le greche del Glyfada, riceveranno sabato 7 gennaio alle 15 il Bogliasco alla piscina di Nesima.

La sfida farà da apripista al lungo tour de force che accompagnerà la formazione etnea verso il match d’andata contro il Glyfada fissato per l’11 febbraio, motivando le giocatrici dell’Ekipe Orizzonte a cominciare il nuovo anno subito con il piglio giusto.

Gant “Stiamo lavorando molto, il 2023 sarà importante”

Veronica Gant parla della ripresa della stagione che presenterà diversi appuntamenti importanti.

“Ci prepariamo a giocare contro il Bogliasco – sottolinea la numero 5 dell’Ekipe Orizzonte – e sette giorni dopo contro la Sis Roma, che affronteremo nell’ultima giornata del girone d’andata. Dopo Natale ci siamo ritrovate tutte insieme per riprendere a lavorare, dato che ci eravamo fermate al termine del girone di Champions League vinto a Padova. Siamo molto contente per quel risultato e pensiamo di aver imparato tanto, acquisendo soprattutto la consapevolezza di non dover aspettare l’ultimo momento per tirare fuori le nostre qualità migliori. Stiamo lavorando molto su questo, concentrandoci soprattutto sul piano psicologico per ciò che riguarda lo stress della partita. Potremo misurarci proprio su questo aspetto, ad esempio, in partite come quella che disputeremo in casa delle romane”.

La giocatrice dell’Ekipe Orizzonte ha proseguito: “Non vediamo l’ora di ricominciare a giocare, anche perché il 2023 sarà ricco di impegni importanti, considerando pure le prossime sfide europee. Ci sarà poi anche la Coppa Italia, nella quale vogliamo riscattarci dopo l’ultima edizione nella quale siamo state fermate in massa dal covid”.

Brizz Nuoto cerca conferme col Rapallo

Dopo l’impresa di Trieste che ha permesso loro di chiudere il già storico 2022 con la seconda vittoria nella massima serie ed un bottino di 6 punti, la matricola Brizz Nuoto riceve il Rapallo cercando conferme. Ed anche la prima vittoria in casa. La partita si giocherà alle 14.30 alla piscina Scuderi di Catania e mette in palio altri tre punti pesanti per il cammino salvezza delle acesi.

La squadra durante questa sosta ha lavorato duramente. L’obiettivo è naturalmente quello di centrare la salvezza e le vittorie di Bologna e Trieste devono trovare ulteriori risultati positivi per puntellare la posizione in classifica.

Anita Vitaliano, capitano della Brizz ha raccontato a BlogSicilia: “In questa prima parte di campionato le impressioni sono positive; abbiamo conquistato 6 punti fondamentali per il nostro percorso e che ci hanno aiutato ad acquisire sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente ci sono dei rimpianti e in alcune occasioni avremmo potuto far meglio, ma nonostante ciò abbiamo dimostrato di poter competere nella massima serie”.

Il programma dell’ottava giornata

Brizz Nuoto – Rapallo

L’Ekipe Orizzonte – Bogliasco

Rari Nantes Bologna – Sis Roma

Plebiscito Padova – Pallanuoto Trieste

Rari Nantes Florentia – Como Nuoto

Classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto sesta

Questa la classifica alla vigilia dell’ottava giornata di andata della massima serie. Sis Roma 21 punti; Plebiscito Padova e Ekipe Orizzonte 18; Pallanuoto Trieste e Rapallo 12, Brizz Nuoto, Como Nuoto e Bogliasco 6; Florentia e Bologna 3.