Pallanuoto femminile, si gioca l’11 ed il 25 febbraio

Saranno le greche del Glyfada le avversarie dell’Ekipe Orizzonte nei quarti di finale della Len Champions League di pallanuoto femminile. Ieri i sorteggi con le campionesse d’Italia, vittoriose nel girone A che si è disputato lo scorso fine settimana a Padova, che affronteranno le elleniche seconde classificate nel gruppo C dietro alle spagnole del Mediterrani.

Andata in Grecia, ritorno a Catania

I quarti di finale si disputeranno al meglio di match di andata e ritorno l’11 ed il 25 febbraio. L’andata in Grecia, a Glyfada un sobborgo di Atene, il ritorno in casa a Nesima. Le etnee avranno quindi il vantaggio di giocare in casa la sfida decisiva.

Le avversarie dell’Ekipe Orizzonte

Il Glyfada, come accennato, ha chiuso al secondo posto il girone C perdendo 10-9 con il Mediterrani ma superando le ungheresi dell’Usve Hunquest Hotels per 11-7 e vincendo il derby greco con l’Ethnikos Piraeus per 12-9. Si tratta di un avversario di caratura internazionale. Il club ellenico nella sua bacheca vanta due Coppe Campioni (1999-2000 e 2002-2003) ed otto volte titoli nazionali, l’ultimo nel 2008. Le etnee, invece vanta 22 scudetti mentre ben 8 volte ha alzato la Champions al cielo, l’ultima nel 2008, record continentale.

Il cammino dell’Ekipe Orizzonte in Len Champions

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte sono arrivate ai quarti di finale grazie alla vittoria del girone A che si è disputato a Padova. Dopo il pareggio iniziale con il Dunaujvarosi per 11-11, le rossazzurre non hanno avuto difficoltà a superare la debole resistenza delle olandesi dello Zvl 1886 vincendo 21-4 e poi, nel match decisivo per la qualificazione, ad avere la meglio sulle padrone di casa della Plebiscito Padova per 11-6. Protagoniste di quest’ultimo match Williams, a segno 4 volte, Marletta 3 gol, Hallingan e Bettini 2.

Il tabellone dei quarti di finale

Due le squadre italiane qualificate tra le prime otto della Len Champions League femminile. Oltre all’Ekipe Orizzonte, è approdata ai quarti di finale anche la Sis Roma che se la vedrà con le spagnole dell’Astralpool Sabadell. Le altre sfide sono Olympiacos Pireo contro il Mataro ed il Mediterrani con le ungheresi del Dunaujvarosi, seconde classificate nel girone delle etnee.

NC Glyfada iRepair (Gre) – Ekipe Orizzonte (Ita)

Olympiacos Piraeus (Gre) – Assolim CN Mataro (Spa)

Astralpool Sabadell (Spa) v Sis Roma (Ita)

Ce Mediterrani (Spa) v Dunaujvarosi VC (Ung).