Pallanuoto femminile serie A1, campionesse d’Italia a valanga 18-8

Pronostici rispettati nella sesta giornata di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile per le due squadre siciliane. Torna a vincere, infatti, l’Ekipe Orizzonte che segna a raffica sul Como Nuoto, Brizz Nuoto travolta in casa dalla capolista Sis Roma.

Ekipe Orizzonte a valanga sul Como Nuoto

Finisce con un perentorio 18-8 il match tra le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte sul Como Nuoto nel match giocato ieri alla piscina di Nesima. Con la testa rivolta alla trasferta di Bologna di mercoledì 7 dicembre ed al secondo girone di Champions che si disputerà a partire da venerdì 9 a Padova in un gruppo con le padrone di casa della Plebiscito, le ungheresi del Dunaujvarosi Foiskola, le greche Ethnikos Piraeus, le francesi del Mulhouse WP e le tedesche dello Spandau 04 Berlin. Passeranno il turno le prime due.

Campionesse d’Italia scappano nel primo parziale

Le catanesi hanno superato le lombarde senza particolari patemi d’animo. Quasi un allenamento in vista della parentesi continentale. Vittoria ipotecata già al termine della prima frazione chiusa sul 6-3. Il secondo parziale ha visto due reti per parte con le formazioni che sono andate all’intervallo lungo sull’8-5.

Rossazzurre implacabili nel finale

La seconda metà di gioco ha visto le padrone di casa dilagare e chiudere la terza frazione 3-1 e segnare altre 7 volte nell’ultima per il finale di 18-8 per l’Ekipe Orizzonte.

L’Ekipe Orizzonte fa esordire il giovane portiere Letizia Scibona

Nel quarto tempo spazio anche per l’esordio in porta di Letizia Scibona, classe 2007 dell’Ekipe Orizzonte.

Dafne Bettini e Morena Leone sono state le top scorer di giornata con quattro gol ciascuno, mentre Aurora Longo è andata a segno tre volte. Due reti per Gaia Gagliardi ed Alice Williams, una a testa per Bronte Halligan, Giulia Oliva e Giulia Viacava.

Leone “Stiamo lavorando tanto per la Champions”

Al termine del match Morena Leone dell’Ekipe Orizzonte ha fatto il bilancio sul match appena giocato: “Quella vista in acqua contro il Padova – ha detto numero 12 rossazzurra – non è stata certamente la squadra che sappiamo di poter essere. Adesso ci sentiamo pronte ad affrontarle nuovamente e siamo convinte di riuscire a dire la nostra. Pensando proprio a quella sfida, pur essendoci stato del rammarico per la sconfitta, siamo consapevoli di quello che possiamo fare e non vediamo l’ora di dimostrarlo. La prossima settimana giocheremo anche in Champions League, stiamo lavorando tanto e ci aspettiamo di fare bene”.

Ekipe Orizzonte-Como Nuoto, il tabellino etnee in forma Champions

Ekipe Orizzonte-Como Nuoto 18-8

Parziali: 6-3; 2-2; 3-1; 7-2

Ekipe Orizzonte: L. Scibona, B. Halligan 1, G. Oliva 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 4, V. Palmieri, T. Lombardo, G. Gagliardi 2, A. Williams 2, A. Longo 3, M. Leone 4, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Como: G. Frassinelli, M. Romano’, M. Fisco, E. Borg 1, A. Giraldo 1, R. Bianchi 2, A. Iannarelli 1, B. Romanò 3, G. Lanzoni, A. Cassano, A. Radaelli, A. Volpato. Allenatore Pisano.

Note: Uscite per limite di falli Giraldo (C) e Radaelli (C) nel terzo tempo e Gant (O) nel quarto tempo. Bettini (O) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo.

Brizz Nuoto, tonfo interno con la Sis Roma

Che la Sis Roma fosse troppo forte per la Brizz Nuoto non era un mistero. Il 22-3 con il quale la capolista, e detentrice della Coppa Italia, si è sbarazzato delle acesi non lascia molto spazio ad ulteriori commenti. Alla piscina Scuderi di Catania c’è stata una sola squadra in campo. Quella ospite.

I numeri dicono tutto ed i parziali di 0-6; 0-7; 2-4 ed 1-5 la dicono lunga sulla differenza di valori in campo. Anche le capitoline hanno la testa sia al big match di mercoledì prossimo con la Plebiscito Padova (un vero e proprio spareggio per la prima posizione, ndr) che alla Champions dato che ospiteranno venerdì prossimo il girone D affrontando le greche dell’Olympiacos Piraeus e dell’Nc Vouliagmeni nonché le olandesi dello Zv De Zaan.

Questo non ha impedito loro di andare all’intervallo lungo sul parziale di 13-0. Di Arcidiacono (doppietta) e Santoro le uniche marcature di questa sfida impari. Nelle capitoline quaterne per Tabani, Cocchiere ed Andrews, triplette per Galardi e Giustini, doppietta per Ranalli, reti singole per Misiti e Picozzi.

Gara da archiviare per le siciliane che da questo match non avevano nulla da chiedere, mercoledì sono attese a Trieste ad una nuova sfida di campionato.

I risultati della sesta giornata

Brizz Nuoto – Sis Roma 3-22

Ekipe Orizzonte – Como Nuoto 18-8

Plebiscito Padova – Rari Nantes Bologna 15-4

Bogliasco – Rapallo 8-11

Florentia – Trieste 4-8

La classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz a quota 3

Questa la classifica aggiornata dopo sei giornate nella massima serie: Sis Roma e Plebiscito Padova 18 punti; Ekipe Orizzonte 15; Trieste 12; Rapallo 9; Bogliasco 6; Bologna, Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.