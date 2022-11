Pallanuoto, serie A1 femminile, appuntamento il 23 novembre alle 15

Da una missione impossibile all’altra. La Brizz Nuoto torna in vasca e domani, mercoledì 23 novembre alle 15, riceverà alla piscina Scuderi di Catania le vicecampionesse d’Italia della Plebiscito Padova. La sfida chiude la quarta giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile.

Se nel turno precedente le acesi allenate da Carlo Zilleri avevano affrontato il derby etneo con la corazzata Ekipe Orizzonte Catania perdendo 21-2, l’obiettivo di domani con le venete sarà quello di limitare i danni. Anche questa sfida, infatti, è ben al di là delle possibilità della Brizz Nuoto ma sarà un ottimo test per prepararsi allo scontro salvezza di sabato a Bologna.

Dal canto suo la Plebiscito Padova cerca punti preziosi (e gol) per mantenere la vetta della classifica sia pure in coabitazione con l’Ekipe Orizzonte e Sis Roma che domani sarà ospite del Bogliasco. Le venete inoltre sono reduci dal passaggio del turno in Champions dove hanno superato brillantemente il primo turno vincendo il proprio girone superando la concorrenza del Dunaujvarosi Foiskola (Ungheria), le greche Ethnikos Piraeus, le francesi del Mulhouse WP e le tedesche dello Spandau 04 Berlin.

Brizz Nuoto ancora ferma a zero

La Brizz Nuoto, infatti, non ha ancora conquistato un punto avendo sempre perso fin qui in campionato. Due sconfitte onorevolissime con Bogliasco (in casa) per 9-12 ed in trasferta a Firenze per 10-8. E poi il 21-2 con l’Orizzonte.

Le Felsinee hanno invece conquistato tre punti vincendo in trasferta 5-3 la Florentia. Quella di sabato sarà una partita importante in chiave salvezza per le acesi che attendono ancora la prima vittoria stagionale all’esordio in massima serie nazionale.

Risultati della quarta giornata

Ekipe Orizzonte – Rapallo 15-7

Florentia – Bologna 3-5

Como Nuoto – Trieste 4-11

Bogliasco – Sis Roma, domani mercoledì 23 novembre alle 14

Brizz Nuoto – Plebiscito Padova, domani mercoledì 23 novembre alle 15.

Classifica dopo 4 giornate

Questa la classifica provvisoria dopo quattro giornate nella massima serie. Inarrestabile la corsa dell’Ekipe, domani recuperano Sis Roma e Plebiscito impegnate nella Champions League. La graduatoria recita quanto segue: Ekipe Orizzonte 12 punti; Sis Roma* e Plebiscito Padova* 9, Trieste, Bogliasco* 6; Bologna, Florentia e Como Nuoto 3; Rapallo e Brizz Nuoto* 0.

Con l’asterisco, una partita in meno.