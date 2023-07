Serie B, il capitano parla dal ritiro di Ronzone

Ieri il tecnico Eugenio Corini, oggi tocca al capitano Matteo Brunori parlare davanti ai giornalisti nel secondo giorno di ritiro pre-campionato che il Palermo sta svolgendo a Ronzone, in Trentino Alto Adige.

Il totem rosanero, 20 gol la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia, parla della positività che c’è attorno alla squadra e della voglia di tornare a lavorare per raggiungere il grande obiettivo della serie A. Il club siciliano è visto da molti, fin da ora, tra le favorite per la promozione in massima serie. Lo ha detto la società nelle settimane scorse, lo ha ribadito ieri il tecnico. Ne parla oggi anche capitan Brunori.

“C’è entusiasmo – sottolinea – riprendiamo comunque qualcosa di positivo che la scorsa stagione c’è. Ripartiamo dagli aspetti positivi. Dobbiamo essere bravi noi a creare entusiasmo anche con l’ambiente perché attorno si sente e si percepisce la voglia di fare qualche cosa di importante. Questo fa bene al gruppo. Bisogna solo lavorare”.

Obiettivi personali

Il bomber ha parlato rispondendo alle varie domande degli obiettivi sia dal punto di vista personale che di squadra. E racconta: “Dal punto di vista personale, dico di voler raggiungere alla mia età non più giovanissima, la massima serie con questa maglia. Ed è un mix tra personale e di gruppo. Sicuramente la società sta facendo degli sforzi importanti per metterci nelle condizioni migliori per rendere al meglio. Sta a noi andare in campo e portare a casa punti dove sappiamo che è un campionato difficile ma bisogna alzare l’asticella”.

E prosegue: “Penso che sia difficile immaginare qualcosa di bello. Lo sogniamo tutti. Con la mente magari fai dei sogni bellissimi che cerchi di realizzare, poi avendo già vinto a Palermo so cosa possa significare portare entusiasmo in questa piazza perché si trascina tutto in campo. I nuovi che sono arrivati sono di esperienza, che hanno fatto campionati importanti e sanno gestire le emozioni che il Barbera e la città di Palermo possono dare. Sono contento che chi è arrivato abbia alzato il livello della rosa e ci dia una mano”.

“Ho ricevuto altre offerte ma voglio esaudire il mio sogno”

Matteo Brunori conferma che nelle settimane scorse ci siano stati dei contatti per cambiare maglia senza specificare quale sia la squadra che abbia tentato l’approccio. Ma l’attaccante rosanero ha sottolineato: “Per quanto riguarda me stesso, sì, ci sono state offerte ma la mia volontà è stata quella di esaudire un sogno da quanto sono arrivato e porto avanti questo pensiero”.

“Abbiamo bisogno dello stadio pieno”

Poi parla dei tifosi: “Abbiamo bisogno della nostra gente. La scorsa stagione abbiamo visto dei flash dell’anno prima in cui il Barbera era strapieno. Abbiamo bisogno dello stadio pieno. Della gente che ci spinge, che ci aiuta anche nei momenti di difficoltà perché ci saranno. Bisogna essere bravi a superarli da squadra forte. Un appello: che la gente venga allo stadio e che ci supporti come sa fare”.

Palermo tra i favoriti “Abbiamo dovere di lottare”

Rosanero tra le formazioni favorite, Brunori ha risposto: “Penso che abbiamo il dovere di fare qualcosa di importante per raggiungere l’obiettivo principale per provare a salire in serie A. Stanno arrivando giocatori importanti che ci daranno – intendo ad oggi quelli che abbiamo in rosa – una mano a dare il salto di qualità.

Brunori ed i calci di rigore

Si è parlato anche del fondamentale dei calci di rigore. L’attaccante ha sbagliato 4 volte nel campionato di serie B della scorsa stagione. Errori pesanti con diversi punti lasciati per strada, leggasi Cosenza e Venezia all’andata, poi con l’Ascoli al ritorno (ininfluente per il 2-1 dei rosanero al Del Duca) ed a Pisa col punteggio finale di 1-1.

Brunori sarà ancora il rigorista? L’attaccante replica: “Di questo ne parlerò col mister. Sono pronto a ripartire anche perché nella stagione precedente (in serie C) non ricordo tanti errori dal dischetto. Sicuramente fa parte delle partite ma dispiace perché sicuramente sono stati lasciati punti pesanti per strada a causa di questi errori. Ma sono pronto a ripartire”.

Coabitazione con Mancuso

In chiusura di conferenza una domanda su Leonardo Mancuso, nuovo attaccante che nell’ultima stagione ha giocato a Como segnando sei reti. “Sicuramente è una domanda a cui non dobbiamo rispondere ma conosco Leonardo (Mancuso) e so le grandi qualità che ha. Sicuramente il mister troverà le soluzioni adatte per far rendere di più al meglio”.