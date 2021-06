Eriksen perde i sensi in campo, paura ad Euro 2020

Redazione di

12/06/2021

Paura ad Euro2020, Christian Eriksen si è accasciato a terra, improvvisamente, intorno al 40esimo minuto della partita Danimarca-Finlandia, sfida della prima giornata degli Europei 2021. La sfida, che si giocava a Copenaghen, è stata immediatamente sospesa. Eriksen, calciatore dell’Inter, è stato sottoposto a massaggi cardiaci, anche con un defibrillatore. Gli interventi sul fuoriclasse, che ha 29 anni, sono stati almeno tre. Per lunghi minuti Eriksen è apparso incosciente, ma quando è stato portato fuori dal campo lo si è visto alzare la mano e portarla alla fronte. Gli occhi erano aperti e vigili. Compagni e avversari, per lunghissimi minuti, sono apparsi sconvolti, con i danesi che hanno fatto muro intorno ai soccorsi per preservare la privacy del centrocampista. In campo la moglie del campione, subito abbracciata dal capitano Kjaer e dal portiere Schmeichel, è scoppiata in lacrime. Lo stadio di Copenaghen è ammutolito. Le trasmissioni televisive sono state sospese e a Sky hanno mandato in onda le immagini della partita dell’italia contro la Turchia. Dopo una quindicina di minuti i giocatori finlandesi sono rientrati negli spogliatoi in segno di rispetto, mentre quelli danesi sono rimasti ancora sul campo intorno al campione. Dopo 20 minuti la barella, circondata da due teli, ha scortato Eriksen fuori dal campo accompagnata dai giocatori. In quel momento, le agenzie hanno iniziato a pubblicare le immagini del calciatore con la mano sinistra sulla fronte, e con gli occhi vigili.

