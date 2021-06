Il post su Instagram del calciatore danese

Christian Eriksen, con un post su Instagram, ha ringraziato chi lo ha sostenuto da tutto il mondo dopo avere subito un arresto cardiaco durante Danimarca – Finlandia.

Il centrocampista dell’Inter, 29 anni, ha condiviso una foto sorridente dal suo letto d’ospedale, alzando il pollice.

Eriksen ha scritto: «Ciao a tutti. Un grande grazie per i vostri dolci e fantastici saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare qualche esame all’ospedale ma mi sento bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite».

Già ieri Eriksen ha ringraziato i fan per il sostegno avuto, promettendo di andare a fondo per capire la causa del suo malore: «Grazie, non mi arrenderò. Mi sento meglio ora ma voglio capire cos’è successo», ha detto il giocatore danese alla Gazzetta dello Sport tramite il suo agente.

Eriksen ha anche chattato sia con i suoi compagni della Danimarca che con quelli dell’Inter.