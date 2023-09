Pallamano maschile serie A Gold, bluarancio senza 4 pedine

Esordio con sconfitta per la Teamnetwork Albatro che a Cassano Magnago perde 29-26 nella prima giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

La squadra allenata da Pucho Jung si è presentata in Lombardia priva di quattro perdine: Cantore, Crotti, Bobicic e Ganz. Tuttavia, nonostante il risultato negativo, la formazione ha mostrato di avere buone qualità. I padroni di casa vincono con la coppia Fantinato e Savini brava a creare spazi grazie alla rapidità e a segnare 14 reti.

Avvio equilibrato, poi il Cassano va avanti

Il primo tempo inizia in modo equilibrato ma poi i padroni di casa dopo il momentaneo vantaggio ospite sull’1-2, pareggiano e vanno in vantaggio fino al 6-2. I siracusani recuperano sul -1 ed al 13’ il parziale è di 7-6. Tuttavia i varesini non mollano e non perderanno mai più il vantaggio per tutti i restanti minuti e fino al 60′.

Portieri sugli scudi

Nella ripresa l’Albatro prova a recuperare ma è il Cassano Magnago che riesce a controllare, ed al 37’ va sul massimo vantaggio sul 23-17.

A questo punto salgono in cattedra i due portieri che, per oltre cinque minuti, chiudono le rispettive porte. Sono però i siracusani che hanno un ottimo spunto nel finale recuperando lo svantaggio fino al -3 finale.

Hermones, al debutto con la maglia della Teamnetwork Albatro, chiude con oltre il 40 per cento di parate. Il Cassano continua a trovare le manone del numero 39 blu arancio sulla sua strada e questo consente al sette di Jung di riportarsi sul -3 e ad un soffio del -2 che non arriva per un errore dai 7 metri nel finale.

Dieci reti per Eyebe

Il miglior realizzatore della partita è Alain Roméo Eyebe, il camerunense arrivato questa estate in Sicilia, che sullo score personale marca, alla fine, 10 reti con una percentuale realizzativa dell’83 per cento.

“Buona partita – commenta al termine il tecnico Pucho Jung – Il Cassano ha confermato di essere veramente una buona squadra, ma credo che noi abbiamo giocato bene dandogli del filo da torcere. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora”.

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro, il tabellino

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro 29-26

Primo tempo 18-13

Cassano: Medicina, Fantinato 5, Moretti 5, Monciardini, Lazzari, Saitta 2, La Bruna, Branca, Bassanese 1, Salvati, Kabeer 1, Battaglia, Dorio, Mazza 5, Savini 9, Riva. Allenatore Matteo Bellotti.

Teamnetwork Albatro: Hermones, Martelli, Eyebe 10, Nemeth 4, Zungri 1, Souto Cueto 2, Calvo, Vinci, Sciorsci 1, Marino 2, Mantisi, Burgio, Pauloni 4, Murga 2. Allenatore Pucho Jung.

Arbitri: Alessandro Limido – Nicola Donnini