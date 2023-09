Pallamano maschile, sabato 9 settembre alle 16 l’esordio degli aretusei

Rappresenta la Sicilia nel gotha della pallamano maschile nazionale. La Teamnetwork Albatro è pronta per l’esordio nel campionato di serie A Gold 2023-2024. Il cammino parte dalla lunga trasferta in Lombardia a Cassano Magnago contro una formazione ostica ed esperta.

Sfida alle 16 su Pallamano Tv

Sabato 9 settembre gli aretusei guidati da Pucho Jung che è arrivato in biancoverde all’inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, alla loro quarta stagione consecutiva in massima serie, fanno visita ai varesini. La partita si gioca alle 16 e viene trasmessa su Pallamano Tv, il portale realizzato dalla Figh (la Federazione Italiana Pallamano) ed è raggiungile al link federhandball.it/pallamanotv, la nuova piattaforma che ottimizzerà tutte le funzionalità del canale YouTube.

La comitiva guidata dal presidente Vito Laudani parte nel pomeriggio di oggi per la Lombardia. Squadra al completo per il tecnico argentino che non nasconde la voglia di iniziare la nuova stagione.

Il tecnico Jung “Abbiamo lavorato molto bene”

“Abbiamo svolto una buona preparazione – dice Jung – con sei settimane di lavoro intenso. Abbiamo sette giocatori nuovi e abbiamo lavorato molto per unirli al meglio con il resto della squadra. Abbiamo giocato quattro amichevoli, due in Germania e altrettante qui, e sono servite parecchio. Iniziamo contro Cassano, una squadra che sta insieme da parecchi anni – continua il tecnico argentino – e questo la rende più ostica. Noi stiamo bene, la cosa importante e prepararsi mentalmente per giocare partita dopo partita e andare il più in alto possibile. Vogliamo essere una squadra combattiva – conclude Jung – ovunque giocheremo, sia in casa che in trasferta”.

Esordio in bluarancio per Juan Pauloni

Giornata d’esordio con la maglia dei siracusani per Juan Pauloni. L’ala arrivata quest’anno dal Conversano ha svolto una preparazione ad alto livello e ha mostrato già le sue qualità.

“Sono fiducioso perché il lavoro fatto fino ad oggi è stato ottimo – dice l’italo-argentino – Sappiamo che Cassano è un campo difficile proprio per le caratteristiche della squadra che gioca insieme da tanto tempo. Sono comunque fiducioso, faremo bene. A Siracusa mi trovo veramente bene – conclude il numero 10 blu arancio – Ho trovato una società che sta lavorando bene e che vuole vincere. E proprio perché anch’io ho tanto voglia di vincere, non vedo l’ora di giocare”.

Serie A Gold, il programma della 1ma giornata

Sabato 9 settembre

Cassano – Magnago – Teamnetwork Albatro alle 16

Raimond Ego Sassari – Carpi alle 18

Pressano – Secchia Rubiera alle 18-30

Sparer Eppan – Brixen alle 19

Trieste – Conversano alle alle 19

Sidea Group Junior Fasano – Macagli Cingoli alle 19

Mercoledì 27 settembre

Bolzano – Alperia Black Devils alle 20.

