Pallamano maschile, cinque giorni di allenamenti in Baviera

Trasferta tedesca per la Teamnetwork Albatro. Come già annunciato in precedenza, la squadra siracusana inizia oggi una cinque giorni di allenamenti in comune con il Wolfe Wurzburg, formazione che milita nella Bundesliga 2, e ricambia la visita fatta dal club teutonico ad inizio anno. A gennaio, infatti, il Wurzburg sostò nel capoluogo aretuseo.

Una tappa molto importante di avvicinamento al prossimo campionato di serie A Gold di pallamano maschile per la formazione siciliana che punta ad una stagione di alto livello dopo due salvezze consecutive nel massimo palcoscenico nazionale. La stagione si aprirà ufficialmente il prossimo 9 settembre con la trasferta di Cassano Magnago.

Questa sera amichevole contro i Lupi, sabato col Plochingen

La comitiva bluarancio è partita questa mattina per raggiungere la Baviera dove si fermerà fino a lunedì prossimo.

Questa sera, alle 18.30, amichevole contro i Lupi di Würzburg, domani doppia seduta di allenamento in comune con i biancoverdi locali e sabato nuova amichevole a Plochingen contro la formazione di casa anch’essa impegnata nel prossimo campionato di Bundesliga 2.

Jung “Sarà buon test”

“Sarà un buon test – ha commentato prima della partenza coach Pucho Jung – La squadra sta lavorando molto e questi giorni in Germania ci aiuteranno a provare schemi e saggiare la nostra condizione in vista dell’inizio della Serie A Gold”.

La Teamnetwork Albatro sarà ricevuta domani dal sindaco di Würzburg, Christian Schuchardt, e domenica assisterà all’amichevole tra i biancoverdi locali e il Coburg.

La rosa della Teamnetwork Albatro 2023-2024

Questa la rosa del Teamnetwork Albatro per la stagione 2023-2024.

Portieri: Pedro Hernique Hermones, Lorenzo Martelli, Gianmaco Fontana.

Terzini: Alain Romeo, Alex Nemeth, Riccardo Ganz, Juan Ignacio Zungri, Patricio Crotti, Marko Bobicic, Francesco Burgio.

Pivot: Michele Mantisi, Gianpaolo Siorsci, Vito Claudio Martino.

Ali: Andrea Calvo, Juan Pauloni, Gianluca Vinci.

Centrali: Julian Souto Cueto; Juan Ignacio Cantore, Maximo Miguel Murgia.

Staff tecnico. Allenatore: Rodolfo Pucho Jung. Assistente allenatore: Fabio Reale. Dirigenti accompagnatori: Angelo Mincella e Gabriele Di Stefano.

Il cammino dell’Albatro in campionato

1a giornata, 9 settembre, Cassano Magnago – Albatro

2a giornata, 16 settembre, Albatro – Sassari

3a giornata, 23 settembre, Junior Fasano – Albatro

4a giornata, 30 settembre, Albatro – Bolzano

5a giornata, 7 ottobre, Trieste – Albatro

6a giornata, 14 ottobre, Albatro – Eppan

7a giornata, 21 ottobre, Pressano – Albatro

8a giornata, 11 novembre, Albatro – Bressanone

9a giornata, 18 novembre, Conversano – Albatro

10a giornata, 25 novembre, Albatro – Alperia

11a giornata, 2 dicembre, Macagi Cingoli – Albatro

12a giornata, 9 dicembre, Albatro – Carpi

13a giornata, 13 dicembre, Rubiera – Albatro.

A campi invertiti tutto il girone di ritorno.

Serie A Gold, le date in sintesi

Le date più importanti della Serie A Gold maschile:

Inizio di stagione: 9 settembre 2023

Fine girone di andata: 13 gennaio 2024

Fine regular season: 4 maggio 2024

Semifinali play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Semifinali Scudetto: 18, 23 e 25 maggio 2024

Finale play-out: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

Finale Scudetto: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024.

Coppa Italia

Le Finals di Coppa Italia maschili e femminili si disputeranno dal 1° al 4 febbraio. Anche quest’anno si disputeranno con la formula della Final Eight. Accederanno, com’è ormai tradizione, le squadre classificate nelle prime otto posizioni al termine del girone di andata.

La formula prevede, dunque, quarti di finale tra 1 ed il 2 febbraio e, nei giorni seguenti, semifinali e finale per il titolo.