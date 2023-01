Pallamano maschile serie A Gold, esordio casalingo nel 2023 per gli aretusei

Torna in casa l’Albatro che fa il suo esordio tra le mura di casa in questo 2023. E lo fa 41 giorni dopo l’ultimo impegno casalingo vinto contro il Campus Italia il 10 dicembre dello scorso anno. Gli aretusei riceveranno domani alle 16.30 il forte Pressano – quinto in classifica – alla palestra Acradina Pino Corso, per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

L’incontro di domani, affidato alla coppia arbitrale formata da Giovanni Fato e Luigi Guarini, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Elevensports.

Obiettivo degli aretusei è quello di tornare al successo che manca da due turni. L’ultima affermazione del sette siciliano risale al 10 dicembre scorso quando in casa ha superato 30-21 il Campus Italia. Poi due sconfitte di fila: a Carpi (32-28) nell’ultima sfida del 2022 ed a Fasano 30-27 la settimana scorsa. Risultati che hanno inchiodato l’Albatro in nona posizione a quota 13. Di fronte un’avversaria temibile che all’andata vinse in casa 25-19, che lotta per un posto nei play off scudetto e che è reduce da tre vittorie consecutive.

Albatro – Pressano, l’analisi del tecnico

Bluarancio che sono ripartiti con lo spirito del secondo tempo giocato in casa del forte Fasano. “Pucho” Jung, che per la prima volta guiderà la squadra davanti ai propri tifosi, ha analizzato il primo tempo giocato malamente in Puglia e ha chiesto maggiore determinazione sin dal primo minuto.

“Domani giochiamo contro una squadra sicuramente forte – commenta al termine dell’allenamento – Il Pressano è ben attrezzato e la differenza in classifica è evidente. Non per questo dobbiamo pensare di partire battuti. Giocheremo la partita con l’obiettivo di poter vincere. Ho chiesto ai ragazzi di mettere il cuore in campo – conclude il tecnico argentino – dobbiamo avere grinta e non concederci nessun calo di tensione”.

Souto Cueto rinnova per due stagioni

In casa bluarancio è arrivato anche il rinnovo biennale per Julian Souto Cueto. Il forte giocatore spagnolo ha firmato e per altre due stagioni vestirà la maglia dei siracusani.

“Sono molto felice di aver rinnovato – commenta – Sto veramente bene a Siracusa e mi trovo a mio agio con la gente. Il progetto della società mira a costruire una squadra sempre più competitiva – continua Souto Cueto – I dirigenti stanno già lavorando per questo e per portare la squadra tra i primi posti in classifica. Io sono pronto a dare il mio contributo”.

Mercoledì, Albatro in amichevole con il Wolfe Wurzburg

In tribuna ci sarà la squadra tedesca del Wolfe Wurzburg militante nella Bundesliga 2 che martedì prossimo, 24 gennaio, giocherà in amichevole alle 20.30 con i siracusani.

Serie A Gold, il programma della 17ma giornata

Teamnetwork Albatro – Pressano

Conversano – Brixen

Carpi – Cassano Magnago

Secchia Rubiera – Alperia Merano

Banca Popolare Fondi – Sidea Group Fasano

Romagna – Raimond Sassari

Campus Italia – Bozen

La classifica, Albatro nono

Questa la classifica aggiornata. Brixen 31 punti; Alperia Merano 24; Conversano* e Sidea Gruop Fasano 23; Pressano 21; Bozen* 20; Raimond Sassari 19; Cassano Magnago 17; Teamntwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4; Romagna 2.

Con l’asterisco, una partita in meno.

Serie A2, Cus Palermo sul parquet della capolista

Si gioca la sesta giornata di ritorno nel girone C della serie A2 maschile. Domani il Cus Palermo è atteso a Salerno sul parquet della capolista Genea Lanzara.

I campani sono reduci dalla prima sconfitta stagionale rimediata ad Enna ma comandano la classifica con ampio margine.

Gli universitari invece hanno vinto in trasferta contro la KeyJey Pallamano Ragusa ed hanno 4 lunghezze in meno rispetto ai forti padroni di casa. Un successo, che avrebbe il sapore dell’impresa, permetterebbe loro di avvicinare il Genea Lanzara ma di mettere una seria ipoteca sul secondo posto che garantisce l’accesso ai play off per la serie A Gold della prossima stagione. Diversamente, gli universitari si dovrebbero accontentare della terza piazza che vale gli spareggi per la Silver 2023-2024.

Il resto del programma vede due derby siciliani: il Darwin Technologies Mascalucia riceve l’Orlando Haenna, domenica, invece, l’Aretusa ospita Ragusa. Riposa, invece, il Giovinetto.

Questa la classifica del gruppo C della seconda serie nazionale: Genea Lanzara 18 punti; Il Giovinetto e Cus Palermo 14; Orlando Haenna 12; Aretusa e Darwin Technologies Mascalucia 7, Keyjey Pallamano Ragusa 0.