Pallamano maschile serie A1, brutto primo tempo per gli aretusei

Primo tempo da dimenticare, finale di partita gagliardo con una bella rimonta che però risulta tardiva. La Teamnetwork Albatro perde a Fasano con lo Junior 30-27 nel match della sedicesima giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile. I siciliani pagano sicuramente una prima frazione chiusa sul 18 a 9 per i padroni di casa. Amaro, dunque, l’esordio in panchina del tecnico argentino Rodolfo Jung.

In classifica non cambia molto con i siracusani sempre noni a quota 13 ma perde terreno dal Cassano Magnago salito a 17 dopo il successo interno sul Campus Italia.

Avvio disastroso per l’Albatro

Primi trenta minuti condotti senza grandi patemi dai padroni di casa che concedono poco ai siracusani e sbagliano ancor meno al tiro. I pugliesi, che lottano per i play off scudetto, riescono a trovare con maggiore facilità gli spazi buoni per colpire. Il sette di Jung si fa sorprendere in più occasioni e non riesce a trovare gli spiragli giusti tra la difesa avversaria.

Nella ripresa, rimonta nel finale dei siciliani

La ripresa sembra iniziare ricalcando il leitmotiv del primo tempo, ma i siracusani andati nuovamente sotto di dieci reti approfittano del calo dei padroni di casa e, soprattutto, iniziano ad alzare il ritmo sbagliando molto meno in avanti. Ne vengono fuori quindici minuti scanditi da una rimonta che porta i siciliani di Rodolfo Jung fino al meno 3.

Jung “Abbiamo sbagliato approccio”

“Abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo e dovremo capire il perché – dice Jung al termine – Nel secondo tempo abbiamo rivisto qualcosa in difesa e abbiamo messo maggiore voglia. Abbiamo recuperato bene, poi alcuni errori hanno frenato la nostra rimonta”.

Adesso sguardo a sabato prossimo, 21 gennaio, quando alla palestra Acradina arriverà il Pressano.

Junior Fasano – Albatro, il tabellino

Junior Fasano – Teamnetwork Albatro 30-27

Primo tempo: 18-9

Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 4, Sperti, Pugliese 9, Leban, Notarangelo 2, Messina, Boggia, Cantore 6, Vinci, Beharevic, Ostling 5, Petrovski 4, Corcione, Jarlstam. Allenatore Vito Fovio.

Teamnetwork Albatro: Bianchi, Mantisi, Zungri 5, A. Calvo 2, Vinci 4, Martelli, Burgio, Souto Cueto 6, Cuzzupè 2, Murga, Bobicic 4, D. Glicic 4, D’Alberti, M. Glicic. Allenatore Rodolfo Jung.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone

I risultati della sedicesima giornata

Cassano Magnago – Campus Italia 27-23

Alperia Merano – Banca Popolare Fondi 37-20

Pressano – Carpi 32-31

Raimond Sassari – Secchia Rubiera 32-25

Sidea Group Fasano – Teamnetwork Albatro 30-27

Brixen – Romagna 34-20

Bozen – Conversano si gioca l’8 febbraio

La classifica, Albatro rimane a quota 13

La classifica aggiornata della massima serie maschile vede sempre il Brixen al comando con ampio margine sulle inseguitrici. Brixen 31 punti; Alperia Merano 24; Conversano* e Sidea Group Fasano 23; Pressano 21; Bozen 20*; Raimond Sassari 19; Cassano Magnago 17; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4 (-5), Romagna 2.

Con l’asterisco una partita in meno