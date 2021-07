In totale i giornalisti positivi al coronavirus sono tre

Non sarà Alberto Rimedio a raccontare su Raiuno la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra allo stadio Wembley di Londra, in programma domenica 11 luglio alle 21.

Il telecronista della Rai, infatti, è tra i tre contagiati al Covid-19 nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Rimedio, quindi, dovrà essere sostituito.

La Federcalcio, comunque, ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una ‘bolla’. La Rai, inoltre, ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.

Rimedio, da sette stagioni, è il telecronista dell’Italia e ha seguito la Nazionale di Mancini sin dalla prima partita in cui si è insediato il tecnico marchigiano.

Rimedio potrebbe essere sostituito o da Luca De Capitani, telecronista dell’Under 21 e reduce dal commento di Inghilterra – Danimarca, o da Stefano Bizzotto, uno dei più esperti telecronisti della RAI.