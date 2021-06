Gli austriaci hanno battuto gli ucraini

L’Italia di Roberto Mancini, che ha stravinto il Gruppo A con tre vittorie sue tre, sette reti segnalte e nessuna subita, ha saputo oggi quale sarà l’avversario da affrontare sabato prossimo, 26 giugno, alle 21, allo stadio Wembley di Londra: l’Austria.

La squadra allenata da Franco Foda, infatti, ha vinto uno a zero con l’Ucraina di Andriy Shevchenko e ha conquistato così il secondo posto del gruppo C.

Il commissario tecnico austriaco, dopo il successo, ha affermato: «A questo punto del torneo non ci sono avversari semplici. L’Italia non perde da una vita ma arriverà questo momento. Noi dovremo recuperare e concentrarci, poi daremo tutto ciò che possiamo per vincere a Londra. Sarà dura, ma la squadra ha voglia ed è pronta».

«È fantastico, i ragazzi hanno giocato benissimo stasera. Eravamo determinati a raggiungere gli ottavi, volevamo scrivere la storia e si è visto che volevamo vincere sin dal primo minuto: sono davvero orgoglioso. Volevamo giocare per i tifosi, hanno viaggiato tanto per essere a Bucarest. Il modo in cui hanno celebrato con noi è uno dei momenti più belli nel calcio», ha concluso Foda.