Cosa c'è da sapere sulla prossima partita degli Azzurri

Mercoledì 16 giugno, alle 21, l’Italia di Roberto Mancini, dopo il convincente successo sulla Turchia all’esordio, affronterà, sempre allo stadio Olimpico, la Svizzera di Vladimir Petkovic che, invece, ha deluso con il Galles, pareggiando uno a uno.

L’Italia, quindi, avrà già dopodomani, battendo gli elvetici, la possibilità di qualificarsi matematicamente agli ottavi di finali, in attesa di capire se sarà un primo o un secondo posto, anche in relazione a cosa accadrà nel match tra i galles e i turchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic.

Quindi, a differenza del match con i turchi, non ci sarà Florenzi, fermo a causa di un infortunio: al suo posto Di Lorenzo. Il resto della squadra, invece, confermata in blocco. In panchina, però, ci dovrebbe essere Verratti che potrebbe giocare qualche minuto.

L’ARBITRO

Sarà il russo Sergei Karasev ad arbitrare la partita. Gli assistenti saranno Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, mentre il quarto uomo sarà l’inglese Michael Oliver. L’assistente video sarà il tedesco Bastian Dankert, coadiuvato da Marco Fritz, Christian Gittelmann e Pawel Gil.

TELEVISIONE

La partita sarà trasmessa su Raiuno e RaiPlay e su Sky e Now.

QUOTE

L’Italia è data a 1.60. Il pareggio a 3.95. La vittoria della Svizzera a 6.00.