Cos'è successo durante il match

Durante Francia – Germania c’è stato un episodio decisamente bizzarro: il difensore tedesco Antonio Rudiger ha provato a mordere la schiena di Paul Pogba.

I campioni del mondo in carica hanno vinto con il punteggio di 1 a 0 grazie a un autogol di Mats Hummels. I tedeschi hanno provato a pareggiare l’incontro ma hanno rischiato di subire spesso il goal del KO da parte francese in contropiede. Ben due le reti annullate (giustamente) dal VAR.

E Rudiger, ex della Roma, poco prima del fischio dell’intervallo, ha mostrato tutta la sua frustrazione cercando di mordere Pogba durante un ‘body – check’. Il francese ha lanciato un urlo e si è rivolto all’arbitro ma l’accaduto non è stato approfondito dal VAR e, quindi, Rudiger ne è uscito impunito. Ha rischiato l’espulsione.

Durante l’intervello, Roy Keane, ex calciatore e oggi allenatore, a ITV Sports ha commentato: «Penso che sia stato più un bocconcino che un morso… Una cosa stupida da fare, ovviamente».

Il tentato morso di Rudiger ha riportato alla mente quando Luis Suarez fece altrettanto, ma riuscendoci, con Giorgio Chiellini, nella sfida tra Uruguay e Italia nella Coppa del Mondo 2014 in Brasile. L’allora attaccante del Liverpool – oggi all’Atletico Madrid – fu squalificato per quattro mesi per le sue azioni. Rudiger, però, non avrà alcuna sanzione.