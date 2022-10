Euro 2023, l’Italia Under 21 pesca Francia, Norvegia e Svizzera

18/10/2022

Francia, Norvegia e Svizzera saranno le avversarie dell’Italia nel girone della fase finale dei campionati europei 2023 Under 21 in programma la prossima estate in Georgia e Romania dal al 21 giugno all’8 luglio prossimi.

Il sorteggio della competizione Uefa a Bucarest ha riservato agli Azzurrini allenati da Paolo Nicolato, inseriti nell’urna delle squadre di seconda fascia, un raggruppamento complicato. Nel girone D, lo spauracchio sono i transalpini ma anche Norvegia e Svizzera sono avversari non certo morbidi.

Le prime due di ciascuno dei quattro gironi si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta che partirà dai quarti di finale. Le prime tre classificate di Euro 2023 avranno il diritto di partecipare al torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Se la Francia – qualificata di diritto al torneo a cinque cerchi in quanto Paese organizzatore – dovesse arrivare sul podio, anche la quarta classificata andrebbe alla kermesse olimpica.

Nicolato “Abbiamo pescato il girone più forte”

Il commissario tecnico degli Azzurrini, Paolo Nicolato commenta il risultato dell’urna di Bucarest.

“Onestamente speravamo meglio: a essere sinceri è un girone che ci motiva molto perché, secondo me, è il girone più forte. Abbiamo pescato la squadra più forte, la Svizzera, che ha fatto i nostri stessi punti, piazzandosi però al secondo posto nel proprio girone, mentre noi siamo stati i primi nel nostro; poi abbiamo la Norvegia, che è una squadra molto fisica, un osso sempre duro. Arrivano sempre molto preparati dal punto di vista fisico, è una squadra che produce sempre un gioco di grande intensità”.

Ed aggiunge. “È un girone complesso. C’è anche la Francia, che è sempre a un livello altissimo. Siamo motivati, speriamo di arrivare bene e di giocarcela bene, con ragazzi che hanno alle spalle un certo minutaggio, per il semplice fatto che avremo di fronte squadre formate da elementi di solito molto impiegati nei rispettivi campionati”.

La formula di Euro 2023

Sedici squadre suddivise in quattro gironi, con le migliori due classificate che si qualificano per i quarti di finale, con gli Azzurri che incroceranno il girone B, quello della Spagna e anche di Romania, Ucraina e Croazia.

La Spagna potrebbe essere sulla strada degli Azzurrini già nei quarti di finale. E potrebbe valere anche la qualificazione al torneo olimpico.

Il calendario dell’Italia Under 21

Giovedì 22 giugno: Francia-Italia

Domenica 25 giugno: Svizzera-Italia

Mercoledì 28 giugno: Italia-Norvegia.

Gli orari sono da definire.

Questo invece il calendario

Gruppo A/Gruppo B: 21-24-27 giugno

Gruppo C/Gruppo D: 22-25-28 giugno

Quarti di finale: 1-2 luglio

Semifinali: 5 luglio

Finale: 8 luglio

I gironi di Euro 2023, Italia Under 21 nel gruppo D

Girone A

Georgia

Portogallo

Belgio

Paesi Bassi

Girone B

Romania

Spagna

Ucraina

Croazia

Girone C

Repubblica Ceca

Inghilterra

Germania

Israele

Girone D