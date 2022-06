Il difensore sigla il 4-1 finale degli Azzurri

Il palermitano Giacomo Quagliata è protagonista in maglia azzurra della Under 21. Il difensore che gioca in Olanda nell’Heracles – appena retrocesso dalla massima serie – si è presa la grande soddisfazione di segnare un gol all’Irlanda nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria che si disputeranno l’anno prossimo in Georgia e Romania. La sfida è finita 4-1 per gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato che grazie a questo successo andranno alla fase finale.

La rete di Giacomo Quagliata

Entrato al 66′, e sul punteggio di 3-1, Quagliata realizza una rete all’85’ con un tiro di destro dal centro area sfruttando un assist di Samuele Ricci. Gol di pregevole fattura tecnica perché con un controllo ha disorientato il difensore che lo contrastava ed ha disorientato anche l’estremo difensore irlandese depositando la sfera in rete con freddezza. Si tratta del sigillo degli azzurrini che in precedenza avevano segnato con Rovella, Cambiaghi e Pellegri, per l’Irlanda un rigore trasformato da Coventry.

Italia qualificata agli Europei da prima del girone con 24 punti in 10 partite, secondi proprio gli irlandesi che hanno chiuso la loro corsa a quota 19.

Il primo gol in Eredivisie ad aprile e la chiamata di Mancini a fine maggio

Il giovane talento palermitano sta vivendo un buonissimo periodo di crescita personale. Ad aprile ha anche segnato il primo gol nell’Heracles nel match del 28mo turno contro il Fortuna Sittard.

Poco più di due settimane fa, a fine maggio, è stato chiamato anche da Roberto Mancini in nazionale maggiore. Ha fatto parte dei 53 giocatori di interesse nazionale.

Il 16 novembre scorso l’esordio in under 21

Lo scorso 16 novembre, Giacomo Quagliata ha fatto il suo esordio in nazionale under 21 in un’amichevole con la Romania giocata al Benito Stirpe di Frosinone conclusa 4-2 per la rappresentativa italiana.

I primi calci al pallone sul campo dell’Alberto Amedeo

Il giovane terzino destro Giacomo Quagliata, che compirà 22 anni a febbraio, ha iniziato il suo percorso calcistico come tanti suoi coetanei. Da giovanissimo ha calcato i campi polverosi dell’Alberto Amedeo con la maglia del Calcio Sicilia.

Successivamente supera un provino nella Pro Vercelli entrando a far parte delle giovanili della gloriosa società piemontese. Successivamente Latina, Bari ed ancora il Piemonte. Li, infatti, è stato il trampolino di lancio. Sempre nelle fila della Pro Vercelli, nella stagione 2019-20, sotto la guida di Alberto Gilardino, disputa 16 partite in Serie C e due nella Coppa di categoria.

La svolta olandese di Giacomo Quagliata, amore a prima vista

Il caso volle che l’Heracles Almelo lo notasse. La squadra olandese che milita nella massima serie olandese (due campionati vinti, l’ultimo nel lontano 1941) aveva bisogno di sostituire Cyborra (poi andato all’Atalanta ma di proprietà della Juventus) con un altro giovane difensore di valore.

La partita della formazione bianconera Under 23 venne annullata ed i dirigenti dell’Heracles andarono a vedere il derby tra Novara e Pro Vercelli. È stato amore a prima vista.

Quagliata è sbocciato nella terra dei tulipani.