Per lui 45 minuti nell’amichevole con la Romania

Prova intensa in amichevole con la Romania per Giacomo Quagliata all’esordio in Under 21

Per lui 45 minuti di gioco ed uno “zampino” nella rete che ha aperto la rimonta azzurra

Adesso si rituffa nella Eredivisie, sabato con il suo Heracles affronterà il Fortuna Sittard

Alla fine, l’esordio con la maglia azzurra dell’Under 21 è arrivato. Il palermitano Giacomo Quagliata ha giocato contro la Romania il primo tempo dell’amichevole che si è disputata nel pomeriggio al Benito Stirpe di Frosinone.

Prova intensa per lui

Una prova intensa per il terzino della formazione olandese dell’Heracles. Buona la prima mezz’ora, come tutta la squadra. Ma dopo un predominio fatto di possesso palla ed azioni, i romeni segnano due reti (un’autorete di Canestrelli ed un colpo di testa di Racovitan).

Dopo 41’ Italia stordita ma parte proprio dai piedi di Quagliata, che ha indossato la maglia numero 3, l’azione che riapre il match. Il palermitano “d’Olanda” lancia sulla sua fascia Mulattieri che è bravo a recuperare la sfera sradicandola dai piedi del difensore romeno, entrare in area, accentrarsi e battere l’estremo difensore avversario.

La prima frazione si è chiusa 1-2 con una rete di Mulattieri mentre nella ripresa c’è stato il tris di Canestrelli che ha ribaltato il tutto.

Quagliata è stato sostituito ad inizio ripresa da Fabiano Parisi, giocatore dell’Empoli.

Pensiero alla Eredivisie

Dopo l’intensa parentesi azzurra, iniziata con la convocazione per la sfida con l’Irlanda valida per le qualificazione agli Europei di categoria, con la Under 21 di Paolo Nicolato, Giacomo Quagliata si rituffa nella realtà della Eredivisie, la massima serie olandese.

Sabato c’è la sfida interna contro il Fortuna Sittard che mette in palio punti pesanti per la salvezza.

L’Heracles in classifica dopo 12 giornate ha totalizzato 11 punti ma deve recuperare una partita. Inoltre è reduce dalla sconfitta esterna col Twnte ma ha fermato in casa lo scorso 30 ottobre, imponendo lo 0-0 alla capolista l’Ajax.

I primi calci al pallone sul campo dell’Alberto Amedeo

Il giovane terzino destro Giacomo Quagliata, che compirà 22 anni a febbraio, ha iniziato il suo percorso calcistico come tanti suoi coetanei. Da giovanissimo ha calcato i campi polverosi dell’Alberto Amedeo con la maglia del Calcio Sicilia.

Giovanili Pro Vercelli, Latina, Bari ed ancora Pro

Successivamente supera un provino nella Pro Vercelli entrando a far parte delle giovanili della gloriosa società piemontese. Successivamente Latina, Bari ed ancora il Piemonte. Li, infatti, è stato il trampolino di lancio. Sempre nelle fila della Pro Vercelli, nella stagione 2019-20, sotto la guida di Alberto Gilardino, disputa 16 partite in Serie C e due nella Coppa di categoria.

La svolta olandese, amore a prima vista

Il caso volle che l’Heracles Almelo lo notasse. La squadra olandese che milita nella massima serie olandese (due campionati vinti, l’ultimo nel lontano 1941) aveva bisogno di sostituire Cyborra (poi andato all’Atalanta ma di proprietà della Juventus) con un altro giovane difensore di valore.

La partita della formazione bianconera Under 23 venne annullata ed i dirigenti dell’Heracles andarono a vedere il derby tra Novara e Pro Vercelli. È stato amore a prima vista.

Quagliata è sbocciato nella terra dei tulipani.