Pallanuoto, serie B maschile, subentra a Filippo Puleo

Cambio in panchina per la Waterpolo Palermo. Paolo Malara, ex commissario tecnico della nazionale tra il 2005 ed il 2008, è il nuovo allenatore della formazione siciliana che milita nel girone 4 della serie B di pallanuoto.

Malara siederà in panchina già da sabato nella sfida valevole per la terza giornata di campionato di Serie B in programma al Cus Palermo contro l’Ortigia Academy alle 16.

Colpo grosso, dunque, della Waterpolo Palermo del presidente Antonio Coglitore che lo scorso anno sfiorò il grande salto in A2 perdendo la finale in gara 3 col Cus Palermo.

Nelle prime due partite di campionato, la Waterpolo ha ottenuto tre punti perdendo di misura a Napoli contro la Nuoto 2000 per 10-9 e vincendo agevolmente a Pozzuoli, ospite della Rari Nantes Napoli per 10-2.

Chi è Paolo Malara

Paolo Malara, genovese classe ‘60, è un pezzo di storia della pallanuoto italiana vincendo tantissimo sia da giocatore che da allenatore in tanti anni di carriera ed adesso sarà parte dello staff della società palermitana guidando la prima squadra in Serie B per il resto dell’attuale stagionale dando seguito al lavoro realizzato fin qui da Filippo Puleo. Quest’ultimo rimarrà comunque componente fondamentale dello staff societario.

Nel palmares di Paolo Malara fa bella mostra uno scudetto con il Pescara nella stagione 1986-87, nonché una Coppa dei Campioni ed una Supercoppa Europea nella stagione successiva.

Poi da allenatore ha dato seguito alla gloriosa carriera da giocatore allenando la nazionale Italiana nonché quella iraniana, cinese e francese oltre che vari club come Neptunes Malta, Olympic Nice, Marsille ed il Pescara.

La parantesi in azzurro

Malara ha debuttato nelle qualificazioni agli Europei 2006, nei quali l’Italia centra la quinta posizione dopo esser stata eliminata nei quarti dalla modesta Romania. Il Settebello bissa il quinto posto l’anno successivo ai mondiali di Melbourne. Ma alle Olimpiadi di Pechino 2008 non va oltre il nono posto.