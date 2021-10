In vista dell'amichevole del 2 novembre con la Croazia ad Imperia

Tre giocatori del Telimar ed uno dell’Ortigia in nazionale maggiore

Sandro Campagna ha convocato anche tre giovani siciliani per il progetto tecnico

Il collegiale di Imperia culminerà il 2 novembre con l’amichevole internazionale con la Croazia

La nazionale italiana di pallanuoto maschile parla siciliano. Il commissario tecnico Sandro Campagna ha convocato 4 giocatori del Telimar e 3 dell’Ortigia in vista del collegiale di Imperia che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre. Questo stage avrà il suo apice il 2 novembre alle 19.30 con l’amichevole con la Croazia.

Gli atleti che faranno parte del gruppo dei 20 del Settebello saranno in quattro, tre di palermitani ed uno degli aretusei. Gli altri tre atleti chiamati, due per l’Ortigia ed uno per il Telimar fanno, invece, parte del “Progetto tecnico” dedicato ai giovani.

Momento felice per le siciliane

Un dato che conferma l’ottimo momento delle due formazioni siciliane in questo avvio di stagione. Dopo tre giornate di campionato, l’Ortigia è in vetta al campionato assieme alle corazzate Pro Recco e Brescia ed ha battuto ieri per 9-4 nell’andata dei quarti di finale di Len Euro Cup i detentori del trofeo dello Szonloki.

Il Telimar, dal canto suo, ha si raccolto 4 punti in tre partite ma al suo esordio europeo ha prenotato la semifinale andando a battere a Zagabria i campioni nazionali dell’Havk per 11-7.

I quattro moschettieri del Telimar in azzurro

È record di convocati per il club palermitano presieduto da Marcello Giliberti. In precedenza Nicosia, Marziali e Damonte, ora in Ungheria al Ferencvaros, erano stati chiamati da Campagna.

Ma ora c’è il primato. Per questo collegiale vestiranno la calottina azzurra ai confermati Giammarco Nicosia, che questa estate ha pure esordito alle Olimpiadi, e Luca Marziali si aggiungono Mario Del Basso e per il progetto tecnico il giovanissimo Davide Occhione, classe 2002.

La soddisfazione del presidente Giliberti

“E’ un raduno largo, tipico delle federazioni dopo le olimpiadi – sottolinea il presidente del Telimar Marcello Giliberti – per verificare il livello dei singoli atleti che per dare stimoli alle società. Fa molto piacere vedere quattro nostri atleti presenti. In precedenza ne abbiamo avuti tre, ma quattro è per noi un record. Un ulteriore attestato di stima sul nostro operato. Chi fa questo collegiale sa a prescindere che migliorerà perché si troverà a contatto con il fior fiore della pallanuoto. Obiettivo nostro inserire in modo definitivo qualcuno dei nostri. Ovviamente puntiamo molto sui giovani”.

Trio dell’Ortigia convocato

Anche l’Ortigia può rallegrarsi. Tre suoi atleti sono stati convocati da Campagna. In azzurro Filippo Ferrero. Per lui esordio assoluto. Mentre sono due i giovani chiamati per il progetto tecnico e sono Francesco Cassia e Francesco Condemi. Tutti protagonisti ieri nella gara sontuosa contro lo Szolnoki vinta 9-4 e che potrebbe regalare loro la qualificazione alle semifinali di Len Cup, ungheresi permettendo.