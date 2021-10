I palermitani vincono 11-7, ritorno all'Olimpica il 10 novembre

Successo esterno dei palermitani che si impongono 11-7

Colpititi ed affondati i campioni di Croazia

Palermitani sempre avanti, nel finale allungano

Del Basso, Nicosia, Marziali ed Occhione convocati in Nazionale

Continua il momento magico del Telimar in Len Euro Cup di pallanuoto maschile. La squadra dell’Addaura firma l’impresa ed espugna per 11-7 la vasca dell’Havk Mladost Zagreb nell’andata dei quarti della competizione continentale.

Un risultato che avvicina i palermitani allenati da Marco Baldineti, alla prima esperienza in Len Euro Cup, ad un nuovo traguardo chiamato semifinale. Ma per concretizzarlo, il Telimar dovrà aspettare il match di ritorno che si disputerà il 10 novembre all’Olimpica di viale del Fante.

Un successo, però, che mostra carattere e giunto al termine di una sfida che ha visto la squadra siciliana condurre il gioco per una buona parte del tempo senza timori riverenziali al cospetto del blasonato avversario, campione di Croazia in carica e vincitore in passato sette eurolege (la ex Champions), 3 supercoppe Len ed 1 Len Cup conquistata 20 anni fa.

Ancora imbattuti in Europa

La squadra del presidente Marcello Giliberti continua a rimanere imbattuto in Europa. Dopo aver vinto a punteggio pieno il primo girone a Sebenico, in Croazia, il Telimar ha vinto il girone della seconda fase che si è giocato a Palermo (a porte chiuse). In Len Cup, finora, sono arrivate sei vittorie ed un pareggio.

Del Basso “Ottima gara”

Per l’attaccante Mario Del Basso, tra i protagonisti della sfida, “è stata sicuramente un’ottima gara. Ci aspettavamo una squadra agguerrita fin dall’inizio e così è stato. Hanno perso qualche pezzo dall’anno scorso, ma sono una squadra giovane e talentuosa. Noi abbiamo affrontato bene la partita fin dai primi secondi di gioco, sfruttando la nostra arma in più, che è un’ottima difesa: quando funziona la fase difensiva tutto il resto viene più facile”.

“Un buon vantaggio per il ritorno in casa”

Continua Del Basso: “Adesso, abbiamo un buon vantaggio per il ritorno in casa, che dovremo affrontare come se stessimo 0-0: è l’unico modo per approcciarsi ad un match delicato come questo”.

Per lui, convocazione in Nazionale

Del Basso ha festeggiato stasera con due goal la convocazione in Nazionale per la prima delle due amichevoli organizzate con la Croazia (in programma il 2 novembre): “Dire che sono contento è riduttivo, perché è quello che sognavo fin da piccolo. È un traguardo, ma è anche soltanto un primo passo”.

Anche Nicosia, Marziali ed Occhione in Azzurro per la Croazia

Insieme a lui, anche Nicosia e Marziali. Il commissario Tecnico Sandro Campagna, inoltre, ha voluto inserire nel progetto tecnico, l’investimento per il futuro del Settebello, anche Davide Occhione. I quattro saranno a Imperia dal 31 ottobre al 3 novembre.

Giliberti “Vittoria meritata”

“Netta e meritata vittoria in trasferta a Zagabria contro la storica Mladost, in uno dei tempi della pallanuoto mondiale – sottolinea il presidente Marcello Giliberti – siamo stati sempre in vantaggio, sempre concentrati sia in fase difensiva che in fase offensiva, anche se avremo certamente ancora modo di migliorarci. Un risultato così netto ci proietta indubbiamente verso la semifinale, ben sapendo che non sbaglieremo il ritorno in casa. Giocheremo il 10 novembre spero con le tribune fruibili”.

Squadra a Genova, sabato c’è la sfida al Quinto

Ma le fatiche del Telimar non finiscono qui: “Partiamo direttamente da qui domani per Genova dove ci aspetta un’altra bella battaglia sabato – osserva il massimo dirigente del club dell’Addaura – fra soli tre giorni, contro il forte Quinto. A seguire da lunedì, ben quattro dei nostri convocati al Collegiale azzurro di Sandro Campagna. Credo che stiamo portando avanti un’attività straordinaria, che merita totale sostegno da parte delle istituzioni ed anche di sponsor privati, che in questo complicato periodo abbiamo difficoltà a cooptare”.

Vlahovic e soci senza timori riverenziali

Andrija Vlahovic porta in vantaggio i suoi, pareggia Pliskevic in superiorità. Ma è un fuoco di paglia: Max Irving raddoppia, e poi, ancora Vlahovic, ma con l’uomo in più, manda il Telimar sul +2.

Sull’1-3, i campioni di Croazia accorciano con Luka Bajic nel finale, ma a 5″ dalla sirena, Luca Marziali ristabilisce il +2 per i siciliani.

Rimonta dei padroni di casa

La seconda frazione ha un andazzo favorevole per i padroni di casa che segnano con Dario Rakovac ed Ivan Brbnak entrambi con l’uomo in più nella fase centrale.

Reazione Telimar

Sul 4-4, i palermitani non crollano. Anzi, rilanciano segnando tre reti consecutivi. Dà la carica Francesco Paolo Lo Cascio in superiorità numerica, poi Mario Del Basso ed Andrija Basic portano il Telimar sul +3. Ad 1″ dall’intervallo lungo segna con l’uomo in più ancora Pliskevich.

Palermitani in scioltezza

La terza frazione inizia con due espulsioni temporanee per i croati. Una di queste viene sfruttata da Luca Marziali per il 5-8.

Poco dopo, Irving trasforma un rigore che manda i siciliani sul +4.

Ultimi 8 minuti in controllo

I padroni di casa, che hanno una bacheca importante, hanno un avvio di ultimo parziale favorevole. Marin Basic e Vrbnjak dimezzano lo svantaggio portandosi dal 5-9 al 7-9. Ma il Telimar non subirà più e con Occhione e Del Basso allunga sul 7-11.

A fine match, doppiette per Del Basso, Vlahovic, Marziali ed Irving. Singole marcature per Occhione, Lo Cascio e Basic.

Il tabellino, in quattro siglano una doppietta

Havk Mladost-Havk Mladost 7-11

Parziali: 2-4; 3-3; 0-2; 2-2.

Havk Mladost: Jurlina, Samardzic, Pliskevich 2, Biljaka, Lazic, Dasic 1, Vrbnjak 2, Rakovac 1, Mihaljevic, Bajic L. 1, Fabris, Skiljic, Udovic – Allenatore: Zoran Bajic.

Telimar: Nicosia, Del Basso 2, Turchini, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 2, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio 1, Irving 2 (1 rig.), Lo Dico, Basic 1, Washburn – Allenatore: Marco Baldineti.

Arbitri: Pau Segurana (Spagna) e Rajmund Fodor (Ungheria)

Note: Superiorità: Mladost 5/12; Telimar 3/7 + 1 rigore.