Il Real Madrid sarebbe pronto a chiedere alla Juventus di effettuare uno scambio tra Paulo Dybala e Isco e Vinicius. Lo scrive il Daily Mail.

Non è la prima volta che l’ex giocatore del Palermo viene accostato al club spagnolo perché già in passato era finito nelle grazie del Real Madrid e di Zinedine Zidane, disposto, a quanto pare, a rinunciare a due giocatori della prima squadra per arrivare finalmente all’argentino.

Dybala, 26 anni, è reduce dalla brutta prestazione con il Barcellona (0-2 in Champions League), così come del resto della squadra e ha subito molte critiche sui social media ma non solo.

Tra l’altro, come riportato da Tuttosport, il procuratore dell’attaccante sudamericano, Jorge Antun, dovrebbe fare ritorno in Argentina nei prossimi 10 giorni dopo che ha tentato di chiudere la trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto ma senza un esito positivo.

La Joya, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e, nonostante le voci, Dybala vorrebbe continuare a giocare a Torino. Anche per la Juventus sarebbe così ma c’è una discrepanza tra la richiesta dell’argentino e le possibilità bianconere.