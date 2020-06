L'indiscrezione del Corriere dello Sport

Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Palermo. Ne è certo il Corriere dello Sport.

L’ufficialità non può arrivare perché il campionato di Serie B è ancora in corso e il tecnico è impegnato con la Juve Stabia, in dirittura di ‘salvezza’, dopo avere la guidato la squadra campana alla promozione dalla serie C.

Caserta, come richiesto dalla società per garantire spettacolo al gioco, utilizzerà il modulo 4-3-3.

Secondo il Corriere dello Sport, per l’allenatore di Melito di Porto Salvo (ex giocatore del Palermo nella stagione 2007 – 2008), sarebbe pronto un biennale (il tecnico, infatti, è in scadenza con la Juve Stabia).

Inoltre, in Sicilia Caserta porterebbe anche il suo staff, tra cui un’altra vecchia conoscenza rosanero: Ciro Ferrara, difensore nella squadra di Ignazio Arcoleo.

L’ufficialità dell’incarico a Caserta, quindi, dovrebbe avvenire ad agosto, dopo la fine della stagione regolare della Serie B (al netto di playoff e playout)