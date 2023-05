Pallavolo maschile, la squadra di Waldo Kantor si impone 3-0 a Cutrofiano

Il sogno è diventato realtà: la Farmitalia Saturnia è promossa in serie A2. Un risultato storico che si è concretizzato al PalaCesari di Cutrofiano dove la squadra allenata da Waldo Kantor si è imposta in 3 set (18-25, 18-25, 28-30) sul Casarano bissando il successo replicando il 3-0 di gara 1 della finale dei play off del campionato nazionale di pallavolo maschile di serie A3.

Una siciliana, dunque, torna nella seconda serie nazionale del volley mentre per il club di Aci Castello si tratta della prima volta in questo prestigioso palcoscenico.

Pulvirenti, “Ora si festeggia ma pensiamo alla prossima stagione”

Il presidente della Farmitalia Saturnia Luigi Pulvirenti sottolinea: “E’ un risultato storico che arriva a quattro anni dall’avvio di questo progetto, a 58 dalla nascita di questa società così longeva. Non era facile, ma la squadra dopo essere riuscita a tirarsi fuori da quello che abbiamo definito buco nero, ha messo in campo un’ottima prestazione dopo l’altra in questi difficilissimi play off. Questo è stato possibile grazie al supporto della società e a quello dei nostri supporter che hanno segnato la differenza, giungendo in quasi un centinaio a Cutrofiano”.

Pulvirenti ha poi ribadito come la Serie A2 conquistata sul campo da Farmitalia Saturnia sia un patrimonio per tutta la pallavolo siciliana: “Ora si festeggia, da domani ci rimettiamo a lavoro per arrivare pronti ad un campionato che sarà molto impegnativo”.

Ottava vittoria consecutiva

Sul campo gli uomini di Waldo Kantor si sono regalati la gioia più grande, con dietro un lavoro certosino di una società che ha saputo creare entusiasmo e riportare il volley d’alto livello a Catania. Marco Fabroni e compagni sono riusciti in un’impresa che per molti non era più raggiungibile dopo la fine della regular Season, mettendo a segno otto vittorie consecutive nella poule promozione.

Gli etnei avevano chiuso la stagione regolare al secondo posto dopo aver perso all’ultima giornata lo scontro diretto con la Siecoservice Ortona. Da allora, era il 2 aprile scorso,come detto, otto affermazioni di fila nei play off che sono valse la promozione in A2.

La sfida

Il Palasport di Cutrofiano è una bolgia. Dalla Sicilia arrivano quasi un centinaio di supporter per celebrare la Farmitalia Saturnia. La formazione di Kantor scende in campo con il consueto sestetto base degli ultimi mesi con Battaglia titolare dopo l’infortunio di Disabato.

Nel Casarano manca ancora Cianciotta. Il primo punto per gli uomini di Kantor porta la firma di Casaro. Frumuselu a muro si regala il 3 pari. Zappoli e Casaro ancora raggiungono i padroni di casa (7 pari). Il sorpasso porta la firma di Robi Battaglia (11-10).

La Farmitalia allunga il passo sul 13-10, trova continuità a muro e in difesa con Casaro. Il punto numero 14 arriva grazie a Frumuselu che chiude tutti i varchi. Jeroncic concede l’ace del più cinque. La squadra di Kantor, superato l’approccio difficile della partita, prende inesorabilmente il largo sul 19-12, scatenato Frumuselu. L’errore in battuta dei padroni di casa manda in archivio il primo parziale.

Secondo set senza problemi

La Farmitalia ha testa e cuore. Vuole chiudere i conti. Trova energie inesauribili. I muri di Battaglia e Fabroni segnano il primo break. Frumuselu e Jeroncic sfruttano i centimetri e la voglia di scrivere la storia, chiudendo ogni varco agli attaccanti locali (9-5). Battaglia si fa trovare pronto, tira forte sulle mani del muro (16-11) e in lungolinea (18-12). Frumuselu trova le misure su Ciupa (20-13). Il muro di Casaro suggella il 24-18. Un errore in attacco locale manda la squadra di Kantor avanti di due set.

Sofferenza nel terzo set, Casaro piazza il punto della A2

La partenza nel terzo set è roboante (4-0, 8-4). Casarano non vuole congedarsi dal suo caloroso pubblico senza provarci, pareggiando i conti sul 9 pari. Casarano ci crede, la Farmitalia rallenta un po’. Gli uomini di Licchelli si portano avanti di tre lunghezze (16-13), ribaltando la situazione. Ma la Farmitalia non ci sta e, a muro, riporta la situazione in parità (16-16). Un botta e risposta emozionante. Zappoli firma il 19 pari. Casarano prende il largo nelle battute finali. Guadagnini la porta sul 24-22. Due errori pugliesi riportano la Farmitalia nuovamente in parità. Set da brividi. Ci pensa Casaro, al terzo match ball, a fare esplodere la festa rossazzurra.

Leo Shoes Casarano – Farmitalia Saturnia, il tabellino

Leo Shoes Casarano – Farmitalia Saturnia 0-3

Set: 18-25, 18-25, 28-30

Leo Shoes Casarano: Fanizza 1, Ulisse 4, Peluso 5, Marzolla 9, Ciupa 16, Matani 1, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Floris 0, Guadagnini 8. N.E. Urso, De Micheli, Cianciotta. Allenatore Licchelli.

Farmitalia Saturnia: Fabroni 3, Zappoli Guarienti 15, Jeroncic 6, Casaro 19, Battaglia 9, Frumuselu 6, Disabato (L), Zito (L), Fichera 0. N.E. Maccarrone, Nicotra, Smiriglia, Tasholli. Allenatore Kantor.

Arbitri: Anthony Giglio e Davide Morgillo.