Pallavolo maschile, sarebbe un doppio salto

Pochi giorni fa la gioia per la storica promozione in A2 dopo la vittoria nei play off con Casarano. Ora si pensa addirittura alla Superlega, ovvero alla massima serie nazionale. La Farmitalia Saturnia ha infatti manifestato – attraverso una nota stampa diffusa sui social – l’interesse a partecipare al campionato di Superlega di pallavolo maschile per la prossima stagione.

Tutti i dettagli dell’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa in programma mercoledì 31 maggio, alle 10.30, allo Yachting Club di Catania. In pratica si aspetta nero su bianco. E la pallavolo etnea ribolle di entusiasmo per la notizia.

Verso il doppio salto

Dalla A3, quindi, alla Superlega in poco meno di due settimane. Il club rossazzurro avrebbe acquistato il titolo sportivo da Vibo Valentia e sarebbe pronta ad iscriversi ufficialmente al 79mo campionato nazionale di serie A come 12ma squadra.

Il club calabrese ha abbandonato la serie A così come l’altra finalista dei play off di serie A2, la Tipiesse Bergamo.

La società etnea avrebbe avuto dei contatti con la Lega per partecipare alla prossima Superlega rilevando il titolo del Vibo Valentia. Una trattativa lampo, ore concitate ai piedi dell’Etna dove la dirigenza si è riunita per stabilire un piano d’azione. Ed avendo avuto evidentemente rassicurazioni (economiche soprattutto) è andata avanti.

Catania manca da 26 anni in massima serie

Catania quindi si appresta a riabbracciare la massima serie pallavolo maschile 26 anni dopo l’ultima volta con la Pallavolo Catania. Fu nel campionato 1996-1997 con la squadra che retrocedette in serie A2 chiudendo all’undicesimo posto quel campionato con appena 8 punti (4 vittorie e 18 sconfitte).

Mitologico, ancor prima che storico, e memorabile, lo scudetto della Paoletti del 1978 con coach Carmelo Pittera che in quello stesso anno guidò la Nazionale Azzurra (Il Gabbiano d’argento) al secondo posto ai Mondiali in casa perdendo la finale con l’Unione Sovietica.

Le parole del presidente Pulvirenti

Questo il post del presidente Luigi Pulvirenti su Facebook “Dopo attenta valutazione e studi di fattibilità – ha scritto il massimo dirigente rossazuzrro – avendo acquisito la convinta disponibilità del title sponsor Farmitalia a sostenere l’investimento, abbiamo informato la Lega Pallavolo Serie A di essere interessati a partecipare al campionato di SuperLega per la stagione sportiva 2023/24. Tutti i dettagli dell’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa in programma mercoledì 31 maggio, alle ore 10:30”.