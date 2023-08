Serie B, per lui un accordo fino al 30 giugno 2026

La conferma è arrivata: Federico Di Francesco è ufficialmente un calciatore del Palermo. Lo ha comunicato il club di viale del Fante che mette a segno un colpo importante verso il rush finale della sessione estiva del calciomercato che si chiuderà alle 20 di domani, venerdì 1 settembre.

L’esterno offensivo, classe 94, arriva dal Lecce a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. Prossimamente sarà presentato alla stampa.

Nella passata stagione ha siglato 2 gol e 2 assist in 36 partite di cui 23 da titolare, mentre ha aperto alla grande questa annata calcistica segnando la rete decisiva per il successo casalingo contro la Lazio alla prima giornata. Per dirla alla Eugenio Corini, il suo arrivo alzerebbe l’asticella.

Attesa per Coulibaly

E nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato un nuovo colpo a centrocampo. Secondo voci di corridoio, Mamadou Coulibaly, giocatore senegalese della Salernitana che ha vestito la scorsa stagione la maglia della Ternana (segnando 3 reti), sarebbe molto vicino ai colori rosanero.

Il club di viale del Fante avrebbe chiuso con la società campana che milita in serie A. Per lui si tratterebbe di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La giornata di oggi potrebbe dare ulteriori conferme o smentite.

Coulibaly, classe 1999, ha anche giocato in Serie A vestendo le maglie di Udinese e Salernitana. Come già accennato, nella passata stagione ha giocato per la Ternana, mentre in quella appena iniziata ha esordito contro la Roma ma ha giocato appena tre minuti nel pari del club amaranto all’Olimpico.

Per lui sarebbe un ritorno in Sicilia avendo giocato a Trapani nella stagione 2019-2020 dopo essere arrivato nel mercato invernale: in Granata 17 presenze e due reti non riuscendo, tuttavia, ad evitare la retrocessione alla fine di quel campionato contrassegnato dalla lunga pausa forzata a causa della prima (e drammatica) ondata di Covid19.

Coulibaly ha sempre giocato in Italia a partire dalla fase finale della stagione 2016-2017 col Pescara (in serie A). Poi Udinese, Carpi, Virtus Entella, Trapani, ancora Udinese, Salernitana, Ternana e ancora Salernitana.

Damiani verso la Juventus Nex Gen

Il probabile arrivo di Coulibaly dovrebbe fare il paio con l’imminente uscita di Damiani, prossimo a vestire la maglia della Juventus Next Gen. E dovrebbe quindi chiudere il centrocampo.