La finale Bronzo a Palermo, protagonisti nel weekend 24 squadre ed oltre 500 atleti

Edoardo Ullo di

16/09/2022

Ventiquattro squadre, 12 maschili ed altrettanto femminili, più di 500 atleti, due giorni di gare intense allo stadio delle Palme-Vito Schifani. Palermo è pronta per ospitare la finale Bronzo dei campionati societari di atletica leggera.

I campioni della regina degli sport tornano a distanza di un anno dalla finale Argento che l’impianto di viale del Fante ospitò ed a 15 anni di distanza dalla finale Oro che assegnò gli scudetti societari del 2007.

Saranno le pedane, con l’asta maschile, il triplo e il martello femminile, ad aprire domani alle 16.30 il programma della terza serie nazionale organizzata dall’Asd Media@. Le squadre si sfideranno per i quattro posti che valgono la promozione alla finale Argento del 2023 e per evitare la retrocessione in serie B.

Unica società siciliana presente nel capoluogo siciliano l’Asd Cus Catania che ha in Sebastiano Leonardi il responsabile del settore tecnico.

La prima sfida in pista saranno i 110 metri ostacoli

Come da programma orario, la prima sfida in pista è rappresentata dai 110 ostacoli maschili e femminili previsti a partire dalle 16.45.

I protagonisti alla finale Bronzo

A seguire i 100 metri piani con in pista subito uno dei protagonisti della due giorni di gare, il velocista cingalese Yupun Abeykoon (Nissolino Sport SRL ASU) medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi del Commonwealth 2022 e che vanta un personale di 9″96.

Alle 18.15 occhi puntati sulla pedana del salto triplo con il cubano Andy Diaz, fresco campione della Diamond League con un super 17.70 nel triplo, asso nella manica della Libertas Unicusano Livorno.

Domenica si comincia alle ore 9.00 con i 5000 femminili, mezz’ora dopo toccherà agli uomini con due atleti su tutti da seguire, il keniano Hosea Kisorio Kimeli (due volte vincitore alla maratona di Palermo) tesserato per l’Atletica Virtus Lucca e il burundiano Jean Marie Nyiomukiza (recente vincitore alla Notturna di San Giovanni) della Libertas Unicusano Livorno.

In gara, in chiave azzurra, sempre nei 5000, Marco Fontata Granotto (Atletica Insieme Verona) reduce dai giochi Mediterranei under 23. Domenica da seguire l’ottocentista Amel Tuka, argento ai mondiali di Doha nel 2019 nel doppio giro di pista. Il 31enne bosniaco anch’egli dell’Atletica Insieme Verona. sabato sarà presente anche nei 400 piani.

Le 24 squadre presenti

Queste le 24 società presenti alla finale Bronzo.

Club maschili: SSD Nissolino Sport SRL ASU; Atletica Malignani Libertas UD; Ass. Atl. Libertas Orvieto; Atl. Aden Exprivia Molfetta; S.E.F. Virtus Emilsider BO; Toscana Atletica Futura; Varese Atletica A.S.D; CUS Insubria Varese Como; Atl. Cento Torri Pavia; A.S.D. Team Treviso; Expandia Atl. Insieme Verona; Atl.Libertas Unicusano Livorno.

Club femminili: Atl. Lecco-Colombo Costruzioni; Toscana Atl. Empoli Nissan; SSD Nissolino Sport SRL ASU; A.S.D. C.U.S. Catania; N. Atl. Varese; Atletica Malignani Libertas UD; Atl. Avis Macerata; ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano; Sisport SSD; G.S.Self Atl. Montanari Gruzza; Atl. Lugo; Team Atletica Marche.

Le siciliane nelle finali dei societari

Finale Bronzo di Palermo che, come detto, vedrà ai nastri di partenza il Cus Catania femminile, neo promosso nella terza serie nazionale; Sicilia rappresentata anche nella finale Argento, che si disputerà nelle stesse date a Perugia, con il Cus Palermo e la Milone Siracusa maschili. Infine a Saronno, nella finale B gareggeranno il Cus Palermo donne e la Siracusatletica uomini.

Il programma della finale Bronzo

Questo il palinsesto completo delle gare previste nella finale Bronzo.

Si inizia alle 14.30 di sabato 17 settembre con la riunione tecnica poi gli atleti saranno assoluti protagonisti della pista e delle pedane dell’impianto di viale del Fante ed il campo darà il suo verdetto decidendo le quattro promosse nella finale Argento dell’anno prossimo e le 4 retrocesse in serie B.

Alle 16.30 il salto con l’asta maschile inaugurerà il lungo palinsesto. Sempre allo stesso orario sono in programma il salto triplo ed il lancio del martello femminili.

Alle 16.45 110 metri ad ostacoli maschili, a seguire, alle 17, i 100 metri ad ostacoli femminili.

Alle 17.15 ci sarà la finale dei 100 metri maschili, alle 17.25 quella dei 100 metri femminili.

Tocca ai 400 metri maschili alle 17.40. Poi, alle 17.55 il lancio del disco. Allo stesso orario si svolgerà la finale femminile dei 400 metri.

Alle 18.05 la finale dei 1500 maschili. Uno dei momenti più importanti è previsto alle 18.15 per la finale del salto triplo.

Alle 18.20 salto in alto femminile e 1500 femminili.

Si continua con i 3000 siepi maschili alle 18.35, seguiti dalla finale femminile dei 3000 siepi femminili. Alle 19 getto del peso femminile. Alle 19.15 lancio del giavellotto maschile, poi, alle 19.25 marcia 5 km maschile, a seguire alle 20, la finale femminile. Le staffette chiuderanno il palinsesto della prima giornata. La 4×100 maschile alle 20.35 e quella femminile alle 20.50.

Il palinsesto di domenica 18 settembre

Si parte al mattino alle 9, con la finale dei 5000 metri femminili e con il lancio del martello maschile.

Alle 9.15 il lungo e salto con l’asta femminili. Alle 9.35 5000 metri maschili, a seguire alle 10, salto in alto e poi alle 10.15, 800 metri.

Le gare continuano con la finale del disco femminile sempre alle 10.15. Alle 10.30 gli 800 metri femminili. Il salto in lungo maschile inizierà alle 10.40, mentre alle 10.50 ci saranno i 400 metri ad ostacoli femminili seguiti dai 400 ad ostacoli maschili alle 11.05. Il lancio del giavellotto femminile è previsto alle 11.15, poi il getto del peso maschile alle 11.30. Stesso orario per i 200 metri femminili. Alle 11.45 toccherà agli uomini cimentarsi nei 200 metri. Chiuderanno i campionati le due staffette 4×400 femminile alle 12.30 e maschile alle 12.45.