Atletica leggera, diverse le stelle allo stadio delle Palme

Antivigilia della Finale Bronzo di atletica leggera a Palermo con le 24 squadre, 12 maschili ed altrettanto femminili, che si ritroveranno sabato e domenica 17 e 18 settembre allo stadio delle Palme-Schifani.

Tra le stelle presenti all’impianto di viale del Fante c’è il cubano Andy Diaz Hernandez, il saltatore triplo cubano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno che la settimana scorsa a Zurigo ha vinto la Diamond League nella sua specialità.

Andrà in pedana, secondo palinsesto, attorno alle 18.15 per la finale del salto triplo. Hernandez a Zurigo ha fatto un balzo di 17 metri e 70 centimetri realizzando anche il proprio primato personale. Una soddisfazione importante: ha battuto il campione olimpico e mondiale Pedo Pablo Pichardo che non è andato oltre i 17.63.

Si rivede il keniano Hosea Kisorio Kimeli

Mezzofondo e siepi protagonisti nella kermesse che deciderà quali saranno le quattro squadre promosse nella finale Argento e le quattro che scenderanno in serie B. Al via c’è una vecchia conoscenza del pubblico palermitano con Hosea Kisorio Kimeli keniano tesserato per l’Atletica Virtus Lucca, due volte vincitore della Maratona di Palermo (nel 2017 in 2h20’03” e nel 2018 in 2h19’35”) e lo scorso anno trionfatore alla prima edizione della Maratona di Napoli (in 2h18’3”).

Alla finale Bronzo non mancheranno neanche i giovani come l’azzurrino Marco Fontata Granotto (Atletica Insieme Verona) reduce dai giochi Mediterranei Under 23 ed Enrico Saccomano (Atletica Malignani Libertas Udine) secondo ai tricolori assoluti di Rieti nel disco con la misura di 60 metri 99 centimetri.

Le 24 iscritte alla finale Bronzo

Queste le 24 squadre della finale Bronzo di Palermo. Solo un club siciliano ai nastri di partenza: il Cus Catania in ambito femminile.

Club maschili: SSD Nissolino Sport SRL ASU; Atletica Malignani Libertas UD; Ass. Atl. Libertas Orvieto; Atl. Aden Exprivia Molfetta; S.E.F. Virtus Emilsider BO; Toscana Atletica Futura; Varese Atletica A.S.D; CUS Insubria Varese Como; Atl. Cento Torri Pavia; A.S.D. Team Treviso; Expandia Atl. Insieme Verona; Atl.Libertas Unicusano Livorno .

Club femminili: Atl. Lecco-Colombo Costruzioni; Toscana Atl. Empoli Nissan; SSD Nissolino Sport SRL ASU; A.S.D. C.U.S. Catania; N. Atl. Varese; Atletica Malignani Libertas UD; Atl. Avis Macerata; ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano; Sisport SSD; G.S.Self Atl. Montanari Gruzza; Atl. Lugo; Team Atletica Marche.

Le siciliane impegnate nelle altre finali dei societari

Finale Bronzo di Palermo che, come detto, vedrà ai nastri di partenza il Cus Catania femminile, neo promosso nella terza serie nazionale; Sicilia rappresentata anche nella finale Argento, che si disputerà nelle stesse date a Perugia, con il Cus Palermo e la Milone Siracusa maschili. Infine a Saronno, nella finale “B” gareggeranno il Cus Palermo donne e la Siracusatletica uomini.