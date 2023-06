Atletica leggera, sabato 10 e domenica 11 giugno si assegnano gli scudetti

Ci siamo. Il conto alla rovescia si è concluso. Ed ancora una volta, Palermo sarà teatro della grande atletica leggera nazionale. Sabato 10 e domenica 11 giugno lo stadio Delle Palme – Vito Schifani ospita la Finale Oro dei campionati di società. Si assegnano gli scudetti per club maschili e femminili. Ingresso gratuito al pubblico all’impianto di viale del Fante.

In gara 12 formazioni maschili ed altrettante femminili con oltre 400 atleti al via. Due le compagini siciliane entrambe nel tabellone maschile ed entrambe neopromosse in massima serie. Si tratta del Cus Palermo che è tornato in Oro dopo una sola stagione di “purgatorio” e della matricola Milone Siracusa arrivata alla sua prima Finale Oro, dopo tre promozioni consecutive (nel 2019 la prima promozione, dalla B alla Finale A – Bronzo). Tanti inoltre i siciliani impegnati nel fitto calendario di gare in questo weekend.

E dopo la cerimonia di apertura prevista alle 14.30 si fa sul serio. Alle 15.30 donne in pedana per il lancio del martello, alle 16 gli uomini debuttano con 110 metri ad ostacoli.

Complessivamente 40 le gare in programma: 20 tra pista e concorsi al maschile e altrettanto al femminile in due giorni.

Terza Finale Oro in Sicilia, la seconda a Palermo

Palermo chiude un “cerchio” importante, un triennio con la Finale Argento del 2021, la Finale Bronzo del 2022 e la Finale Oro 2023. Il capoluogo siciliano torna ad ospitare le gare per gli scudetti 16 anni dopo il 2007. In quell’edizione Andrew Howe, fresco di medaglia d’argento ai mondiali di Osaka e di record italiano nel lungo (8.47), fece segnare la misura di 8.08 ed in precedenza aveva corso i 200 metri.

Sedici anni dopo nel capoluogo siciliano arriva Mattia Furlani che qualche giorno fa in Olanda ha saltato la misura di 8.24, siglando così il nuovo record italiano nella categoria under 20 che apparteneva proprio ad Howe, ad un centimetro dal pass per i mondiali assoluti di Budapest.

Ma la prima volta della Sicilia come teatro della finale più importante dei societari risale al 1989. In quell’anno a Catania si assegnarono i titoli tricolori.

Le gare top

Dalle pedane le attese maggiori per la finale-scudetto di Palermo, con una domenica mattina che annuncia due gare da non perdere: il lungo con Mattia Furlani (Studentesca Milardi Rieti/Fiamme Oro) e il peso con Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica) e Zane Weir (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle).

Furlani, 18 anni, talento da 8,24 (domenica scorsa a Hengelo nei Paesi Bassi) dopo l’8,44 ventoso di Savona (+2.2), torna in pedana per difendere i colori della propria società d’origine e trova il siciliano Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia) che a Grosseto si è rivisto a 7,90. Per i due pesisti, invece, è un nuovo derby tra compagni d’allenamento e d’azzurro: al momento, in primavera, il bilancio è di 3 a 2 per il fiorentino vincitore del Golden Gala, in vantaggio sul campione d’Europa indoor. Da non sottovalutare la crescita di Riccardo Ferrara (Cus Palermo/Carabinieri) di recente a 20,14, in gara anche Sebastiano Bianchetti (Studentesca Milardi Rieti/Fiamme Oro), entrambi iscritti anche nel disco.

Tanti azzurri a Palermo

Anche il mezzofondo offre protagonisti illustri, a partire dai padroni di casa Osama Zoghlami (Cus Palermo, Aeronautica) e Ala Zoghlami (Cus Palermo, Fiamme Oro) che si sono spartiti così le specialità: 5000 per il bronzo europeo delle siepi Osama al rientro dalla Diamond League di Parigi, 3000 siepi e anche gli 800 per Ala, che nella distanza più breve troverà il ventenne Francesco Pernici, in prestito giornaliero al Cus Pro Patria Milano (tesserato FreeZone), forte dell’1’45”72 di Grosseto.

Dopo essere entrata nella memorabile foto-ricordo del record mondiale di Faith Kipyegon a Firenze, Ludovica Cavalli (Bracco Atletica/Aeronautica) corre di nuovo i 1500 metri, specialità che l’ha vista scendere a 4:03.04 al Ridolfi: incontra Giulia Aprile (Atl. Firenze Marathon/Esercito) e Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera Friulintagli/Esercito). Dalla marcia un altro dei personaggi-chiave: è Francesco Fortunato (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle), re della 20 km agli Europei a squadre di Podebrady con 1h18’59”, qui opposto ad Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon) nei 10000 su pista.

Ostacoli con il quarto classificato degli Euroindoor di Istanbul Lorenzo Simonelli (prestito Avis Barletta/Esercito), al personale di 13”57 al Golden Gala nei 110hs, e con il primatista italiano Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia/Fiamme Oro).

Un bel gruppo di azzurre nella velocità: 100 per Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950/Aeronautica), 200 per Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950/Aeronautica), 400 per Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro) che nella distanza senza ostacoli incrocia le armi con le altre staffettiste Anna Polinari (Atl. Brescia 1950/Carabinieri), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), Giancarla Trevisan (Bracco Atletica). Iscritta nella 4×100 Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950) e nella 4×400 Alice Mangione (Atl. Brescia 1950/Esercito).

Le sfide

Nello sprint 100 e 200 per Andrea Federici (Atl. Biotekna), che nella distanza più veloce si misura con Luca Cassano (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica), Freider Fornasari (La Fratellanza 1874 Modena), Junior Tardioli (prestito Studentesca Milardi Rieti/Educare con il Movimento), annunciato anche Matteo Melluzzo (Milone Siracusa/Fiamme Gialle) al rientro da Parigi dov’è convocato con la staffetta azzurra.

Nei 400 si confrontano Lapo Bianciardi (Avis Barletta) e Riccardo Meli (Cus Palermo/Fiamme Gialle), nei 1500 c’è Joao Bussotti (prestito Atl. Firenze Marathon/Esercito), mercoledì 3’37”53 a Copenaghen, nei 400hs José Bencosme (Avis Barletta).

Tra le donne, 100hs con il duello tra Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli, anche nei 400hs) ed Elena Carraro (Atl. Brescia 1950), entrambe a 13”09, 800 metri per Serena Troiani (Cus Pro Patria Milano), nei 5000 Valentina Gemetto (prestito Assindustria Sport/Dk Runners Milano) e Federica Sugamiele (prestito Studentesca Milardi Rieti/Caivano Runners), 3000 siepi per Linda Palumbo (Us Quercia), marcia per Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950) e Lidia Barcella (Bracco Atletica).

Nei salti, c’è il primatista italiano U20 indoor dell’alto Edoardo Stronati (Pro Sesto Atl. Cernusco), 2,24 in inverno, asta con il campione olimpico di Rio 2016 (e bronzo a Tokyo 2020, ndr) Thiago Braz (Avis Barletta), triplo per Federico Bruno (Athletic Club 96 Alperia), al femminile alto con Alessia Trost (Atl. Brugnera Friulintagli/Fiamme Gialle), Asia Tavernini (Us Quercia) e Aurora Vicini (Cus Parma), lungo con il bronzo mondiale U20 Marta Amani (Cus Pro Patria Milano), triplo con Veronica Zanon (Assindustria Sport/Fiamme Oro), asta con Giada Pozzato (Atl. Brescia 1950).

Nei lanci, nuovo testa a testa fra i martellisti Marco Lingua (Atl. Biotekna) e Simone Falloni (Studentesca Milardi Rieti/Aeronautica), giavellotto con Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli/Esercito), peso e disco per Benedetta Benedetti (Studentesca Milardi Rieti/Esercito), in gara nel peso con Monia Cantarella (Atl. Arcs Cus Perugia), martello per Cecilia Desideri (Studentesca Milardi Rieti/Aeronautica) e Lucia Prinetti (Assindustria Sport), nel giavellotto Sara Jemai (prestito Libertas Unicusano Livorno/Esercito) e la lettone Anete Kocina (Atl. Cascina).

Gabriele Antibo in pista

C’è un Antibo in pista e gareggia nei 1500 con la maglia del Cus Palermo: è il diciottenne Gabriele, figlio del mitico Totò (la Gazzella di Altofonte), campione d’Europa dei 5000 e 10000 a Spalato nel 1990 e già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seul ’88 nei 10000 metri. La sua gara è in programma alle 17.35 di sabato 10 giugno.

La formula della Finale Oro, scudetti e retrocessioni

La formula della Finale Oro: i punti accumulati non contano più, ma si riparte tutti da zero. Sono 12 i punti assegnati al vincitore, 11 al secondo e via via a scalare fino al punto per la dodicesima piazza. Si disputeranno 20 gare tra corse e concorsi, ma faranno testo le migliori 18: si potranno scartare i 2 punteggi peggiori.

Un po’ come accadeva in Formula 1 fino a metà degli anni ’80 o nelle regate di diverse classi veliche.

La prima classifica vince lo scudetto, le ultime 4 retrocedono in Finale Argento.

Le 24 squadre presenti allo Stadio delle Palme

Uomini: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, La Fratellanza 1874 Modena, Atletica Firenze Marathon, Cus Pro Patria Milano, Atletica Biotekna, Atletica Brugnera Friulintagli, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica Cernusco, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Milone Siracusa, Gs Avis Barletta, Enterprise Sport&Service.

Donne: Atletica Brescia 1950, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Atletica Brugnera Friulintagli, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Parma, Assindustria Sport, Atletica Firenze Marathon, Atletica Arcs Cus Perugia, Atletica Cascina, Us Quercia.

Finale Oro, gli orari delle gare

Sabato 10 giugno. Alle 15.30, martello donne; alle 16 110 metri ad ostacoli uomini, alto. Alle 16.15 salto triplo e 100 ostacoli donne; alle 16.30 100 metri e salto con l’asta uomini. Alle 16.40 100 metri donne.

Ed ancora, alle 17 400 metri e disco uomini; alle 17.15 400 donne; alle 17.35 1500 metri uomini; alle 17.45 salto triplo uomini e 1500 metri femminili. Alle 18.05 3000 metri siepi uomini; alle 18.25 3000 siepi donne e lancio del giavellotto uomini.

Poi alle 18.30 getto del peso donne; 18.40 4×100 femminile; 18.55 4×100 uomini; 19.10; marcia 10000 metri uomini e marcia 5000 donne.

Domenica 11 giugno. Alle 9 lancio del martello uomini e 5000 metri donne; alle 9.30 asta donne e 5000 metri uomini. Alle 9.30 5000 metro e lungo uomini; 9.55 salto in alto uomini.

Alle 10 800 metri donne, alle 10.10 800 metri uomini. Alle 10.30 lancio disco e 400 metri ad ostacoli donne. Alle 10.50 400 ostacoli uomini; alle 11.15 200 metri donne; 11.20 lungo donne; 11.30 200 uomini; 11.55 Peso uomini e Giavellotto donne; 12.10 4×400 uomini; 12.30 4×400 donne.

Diretta Streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming in entrambe le giornate su www.atletica.tv e in differita tv su RaiSport.

L’albo d’oro, nel 2005 festa Cus Palermo tra le donne

Maschile

1974 a Roma – Atletica Rieti

1975 a Milano – Atletica Rieti

1976 a Roma – Atletica Rieti

1977 a Milano – Fiamme Gialle

1978 a Roma – Fiat Iveco Torino

1979 a Milano – Fiat Iveco Torino

1980 a Pescara – Fiat Iveco Torino

1981 a Udine – Fiamme Oro Padova

1982 a Torino – Fiamme Oro Padova

1983 a Milano – Pro Patria Milano

1984 a Milano – Pro Patria Milano

1985 a Milano – Pro Patria Milano

1986 a Cesenatico – Fiamme Oro Padova

1987 a Cesenatico – Pro Patria Milano

1988 a Torino – Fiamme Oro Padova

1989 a Catania – Fiamme Oro Padova

1990 a Bari – Pro Patria Milano

1991 a San Donato Milanese – Fiamme Azzurre

1992 a Udine – Fiamme Oro Padova

1993 a Arizgnano – Fiamme Azzurre

1994 a Formia – Fiamme Azzurre

1995 a Livorno – Fiamme Oro Padova

1996 a Milano – Fiamme Azzurre

1997 a Roma – Fiamme Gialle

1998 a Milano – Fiamme Gialle

1999 a Bressanone – Fiamme Gialle

2000 a Pescara – Fiamme Gialle

2001 a Bressianone – Carabinieri Bologna

2002 a Pescara – Fiamme Gialle

2003 a Milano – Fiamme Gialle

2004 a Roma – Fiamme Gialle

2005 a Cesenatico – Fiamme Gialle

2006 a Busto Arsizio – Fiamme Gialle

2007 a Palermo – Fiamme Gialle

2008 a Lodi – Assindustria Sport Padova

2009 a Caorle – Atletica Ricciardi Milano

2010 a Borgo Valsugana – Atletica Vomano Te

2011 a Sulmona – Atletica Ricciardi Milano

2012 a Modena – Atletica Ricciardi Milano

2013 a Rieti – Atletica Studentesca Rieti

2014 a Milano – Atletica Ricciardi Milano

2015 a Jesolo – Atletica Ricciardi Milano

2016 a Cinisello Balsamo – Enterriprese Sport & Service Bn

2017 a Modena – Enterrpise Sport & Servie Bn

2018 a Modena – Atletica Stud. Rieti Andrea Milardi

2019 a Firenza – Atletic Club 96 Alberia

2020 a Padova – Atlethic Club 96 Alperia Bolzano

2021 a Caorle – Enterprise Sport & Service Bn

2022 a Brescia – Athletic Club 96 Alperia

2023 a Palermo – ?

Femminile

1974 a Roma – Snia Milano

1975 a Milano – Libertas Torino

1976 a Roma – Snia Milano

1977 a Milano – Fiat Om Brescia

1978 a Roma – Snia Milano

1979 a Milano – Snia Milano

1980 a Pescara -Snia Milano

1981 a Udine – Snia Milano

1982 a Torino – Snia Milano

1983 a Milano – Sisport Fiat Torino

1984 a Milano – Sisport Fiat Torino

1985 a Milano – Snia Milano

1986 a Cesenatico – Snia Milano

1987 a Cesenatico – Snia Milano

1988 a Torino – Snia Milano

1989 a Catania – Snam

1990 a Bari – Snam

1991 a San Donato Milanese – Snia Milano

1992 a Udine – Snisport Fiat Torino

1993 a Arzignano – Snam

1994 a Formia – Snam

1995 a Livorno – Cus Palermo

1996 a Milano – Snam

1997 a Roma – Snam

1998 a Milano – Snam

1999 a Bressanone – Snam

2000 a Pescara – Snam

2001 a Bressanone – Snam

2002 a Pescara – Sai Assicurazioni

2003 a Milano – Fondiaria Sai

2004 a Roma – Fondiaria Sai

2005 a Cesenatico – Fondiaria Sai

2006 a Busto Arsizio – Fondiaria Sai

2007 a Palermo – Fondiaria Sai

2008 a Lodi – Fondiaria Sai

2009 a Caorle – Fondiaria Sai Atletica

2010 a Borgo Valsugana – Fondiaria Sai

2011 a Sulmona – Audacia Record

2012 a Modena – Audacia Record

2013 a Rieti – Acsi Italia

2014 a Milano – Acsi Italia

2015 a Jesolo – Bracco Atletica Mi

2016 a Cinisello Balsamo – Acsi Italia Atletica

2017 a Modena – Bracco Atletica Mi

2018 a Modena – Atl. Stud. Rieti A. Milardi

2019 a Firenza – Atle. Brescia ’50 Metallurgica

2020 a Alperia Bolzano – Atletica Brescia ’50

2021 a Caorle – Atletica Brescia ’50 Metallurgica S.

2022 a Brescia – Atletica Brescia ’50 Metallurgia S.

2023 a Palermo – ?