Atletica, al via sabato 10 giugno, ingresso libero allo stadio Delle Palme

Il countdown è ormai entrato nella zona calda, anzi, caldissima. Ultime ore di attesa e sarà nuovamente Finale Oro a Palermo. Sabato 10 e domenica 11 giugno allo stadio Delle Palme – Vito Schifani torna la regina degli sport con il gotha dell’atletica leggera nazionale. Si assegnano infatti gli scudetti per società con al via 24 club – 12 maschili ed altrettanto femminili – in gara per il titolo di campione d’Italia. Oltre 400 gli atleta in gara.

Spettacolo assicurato per gli appassionati di atletica leggera che potranno ammirare le evoluzioni dei campioni in pista gratuitamente. L’ingresso allo stadio delle Palme Vito Schifani è libero.

Terza volta di una Finale Oro in Sicilia, la prima nel 1989 a Catania, poi nel 2007 a Palermo che vide in quell’occasione l’intitolazione dell’impianto di viale Del Fante a Vito Schifani, agente di scorta del giudice Giovanni Falcone che morì nell’attentato del 23 maggio 1992. Per il capoluogo siciliano, inoltre è la terza finale nazionale consecutiva: nel 2021 la Finale Argento, lo scorso anno si disputò la Finale Bronzo.

Cerimonia d’apertura, poi le gare

Alle 14.30 di sabato 10 giugno si alza il sipario sui campionati di società Assoluti. Stadio delle Palme – Vito Schifani tirato a lucido per la Finale Oro per ospitare la manifestazione da Cus Palermo e ASD Media@. Si comincia alle 15.30 con il martello donne, poi alle 16.00 i 110 ostacoli uomini con Lorenzo Simonelli (Avis Barletta) e Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia) sicuri protagonisti.

Alle 16.30 i 100 metri uomini, gara molto equilibrata, con Matteo Melluzzo (Milone Siracusa) alla ricerca del guizzo, in questa stagione finora mancato.

In pedana spazio all’asta con il brasiliano Thiago Braz (Avis Barletta) nei panni dell’atleta da battere. Braz è inoltre è un ex campione olimpico avendo vinto l’oro ai Giochi di Rio nel 2016 mentre a Tokyo 2020 (le cui gare si disputarono nel 2021 a causa della pandemia, ndr) conquistò un importante bronzo.

Alle 17 circa sarà la volta dei 400 metri con Meli (Cus Palermo), Bianciardi (Avis Barletta), Leonardi (ASD Enterprise Sport&Service ) da tenere sotto osservazione tra gli uomini, mentre Folorunso (Cus Parma), Polinari (Atl. Brescia 1950) e Trevisan (Bracco Atletica), tra le donne, infiammeranno la sfida sul “giro della morte”.

Nel corso del pomeriggio sono previsti i 1500 e i 3000 siepi. Nella prima occhi puntati su Federica Cavalli (fresca di primato personale al Golden Gala nella gara-record di Faith Kipyegon).

Nelle siepi al via ci sarà Ala Zoghlami (finalista a Tokyo 2020) pronto a dare una profonda limata al suo miglior tempo stagionale e a portare punti preziosi in casa Cus Palermo. Chiusura di giornata “in marcia” (con Francesco Fortunato dell’ASD Enterprise Sport&Service, recente vincitore in Coppa Europa, impegnato nei 10000 metri) e con lo spettacolo ad alta velocità della staffetta 4×100.

Gabriele Antibo in pista nei 1500

C’è un Antibo in pista, gareggerà nei 1500 che sono previsti da programma alle 17.35, canotta del Cus Palermo ed è Gabriele (classe 2004, 19 anni ad ottobre) il figlio del grande Totò Antibo la Gazzella di Altofonte, medaglia d’argento nei 10000 alle Olimpiadi di Seul nel 1988 e doppio oro (5000 e 10000) agli europei di Spalato del 1990.

Domenica 11 giugno alle 9 lo start dei 5000 donne

Domenica 11 si comincia di buon mattino: già alle 9.00 sono previsti i 5000 donne, che prevedono battaglia tra la burundiana Micheline Niyomahoro (Atletica Cascina), la siracusana Giulia Aprile (Atletica Firenze Marathon), Federica Zanne (Brescia 1950), Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano) e Federica Sugamiele (Atle. Studentesca Rieti Andrea Milardi).

Nei 5000 uomini svetta su tutti Osama Zoghlami (Cus Palermo) e, in chiave sempre siciliana Sahran Zouir, gioiellino della Milone Siracusa. Nel lungo uomini occhi puntati sulle leve di Mattia Furlani (Stud. Atletica Rieti) fresco di record italiano under 20 (8.24) e su Antonino Trio (Atletica Club 96 Alperia) che “gioca” in casa. Nel programma della giornata di domenica anche 400 ostacoli e 200, gare che precedono un avvincente getto del peso (a mezzogiorno) con la sfida all’elevata potenza tra Weir (Enterprise Sport&Service) e Fabbri (Atletica Firenze Marathon) e Ferrara (Cus Palermo) e Bianchetti (Stud. Atletica Rieti) ottimi sparring partner.

Chiusura ancora con la pedana (giavellotto) e la 4×400 (ancora Sicilia in campo con la nissena Alice Mangione con la canotta dell’Atletica Brescia 1950). Poi sarà festa con la proclamazione delle due squadre che avranno conquistato lo scudetto 2023.

Finale Oro a Palermo, numeri e curiosità

I giudici di gara sono il motore di ogni manifestazione, senza di loro nessun evento avrebbe mai inizio. A Palermo arriverà un vero e proprio “esercito”. In tutto saranno 77, di cui 55 siciliani, a seguire Puglia (7), Lazio (5), Veneto (3), Toscana e Sardegna (2), Campania, Calabria e Lombardia (1).

Un terzo degli arbitri impegnati nella due giorni della finale Oro arriva dalla sezione del Gruppo Giudici di Gara (GGG) di Palermo: i decani sono Giovanni Lopez e Francesco Prestigiacomo, rispettivamente classe 1936 e 1935. La più giovane invece è Sara Lucia appena 20 anni, un mix di esperienza e linea verde che è la “forza” del GGG del capoluogo dell’isola, che ha in Ferruccio Bono il suo responsabile. A reggere le fila in Sicilia è invece Agata Fonte, prima donna a ricoprire la carica di Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara.

La regione più rappresentata ai Campionati italiani di società Assoluti, è la Lombardia con 4 squadre presenti, a seguire la Toscana con 3, Sicilia, Trentino, Emilia Romagna e Veneto 2 club per parte. Sono, invece, 4 le società presenti a Palermo al completo (atleti e atlete): Cus Pro Patria Milano, Atletica Firenze Marathon, Brugnera PN Friulintagli e Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Complessivamente 40 le gare in programma: 20 tra pista e concorsi al maschile e altrettanto al femminile.

70 è il numero dei volontari impegnati nella due giorni della Finale Oro di Palermo. Un robusto contingente reso possibile grazie alla collaborazione di alcune ASD palermitane che hanno “prestato” i loro giovani, spesso anche atleti “votati” alla causa degli organizzatori.

Nel palmares della Sicilia c’è uno scudetto: a conquistarlo nella Finale del 1995 (a Livorno) il Cus Palermo femminile.

La formula della Finale Oro: i punti accumulati non contano più, ma si riparte tutti da zero. Sono 12 i punti assegnati al vincitore, 11 al secondo e via via a scalare fino al punto per la dodicesima piazza. Si disputeranno 20 gare tra corse e concorsi, ma faranno testo le migliori 18: si potranno scartare i 2 punteggi peggiori.

Il “salto triplo” della Milone Siracusa. La società del presidente Marcello Roccasalva è arrivata alla sua prima Finale Oro, dopo tre promozioni consecutive (nel 2019 la prima promozione, dalla B alla Finale A – Bronzo).

Sicilia protagonista non Solo a Palermo

Cus Palermo e Milone Siracusa uomini impegnati a Palermo nella Finale Oro. Sempre al maschile, la Siracusatletica è di scena nella Finale B di Agropoli (Salerno), mentre al femminile il Cus Catania disputa (da neopromossa) la Finale A – Argento di Bergamo. Ed ancora, il Cus Palermo sarà di scena a Pietrasanta in provincia di Lucca nella finale A – Bronzo.

La storia dei campionati italiani di società assoluti in Sicilia

Nella finale dei campionati societari di Catania 1989, i ricordi vanno ad un 5000 da favola con Salvatore Antibo Gennaro Di Napoli, Stefano Mei e Walter Merlo, nell’ordine di arrivo.

Nella finale dei campionati societari di Palermo 2007, Andrew Howe, fresco di medaglia d’argento ai mondiali di Osaka e di record italiano nel lungo (8.47), fece segnare la misura di 8.08. Howe in precedenza aveva corso i 200 metri. Sedici anni dopo a Palermo arriva Mattia Furlani che qualche giorno fa in Olanda ha saltato la misura di 8.24, siglando così il nuovo record italiano nella categoria under 20 che apparteneva proprio ad Howe, ad un centimetro dal pass per i mondiali assoluti di Budapest.

Finale Oro, Palermo, le squadre

Uomini: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, La Fratellanza 1874 Modena, Atletica Firenze Marathon, Cus Pro Patria Milano, Atletica Biotekna, Atletica Brugnera Friulintagli, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica Cernusco, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Milone Siracusa, Gs Avis Barletta, Enterprise Sport&Service.

Donne: Atletica Brescia 1950, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Atletica Brugnera Friulintagli, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Parma, Assindustria Sport, Atletica Firenze Marathon, Atletica Arcs Cus Perugia, Atletica Cascina, Us Quercia.