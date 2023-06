Il 10 e l’11 giugno allo stadio Schifani – Delle Palme

La regina degli sport torna a Palermo. Manca una sola settimana ed il capoluogo siciliano sarà ancora una volta capitale dell’atletica leggera nazionale. Per il terzo anno consecutivo il capoluogo siciliano ospiterà una finale tricolore dei campionati societari dopo quella Argento del 2021 e Bronzo del 2022.

Dall’10 all’11 giugno, ovvero da sabato e domenica prossimi, lo stadio Schifani – Delle Palme, accoglierà le 24 squadre, 12 maschili ed altrettanto femminili, che disputeranno la Finale Oro.

Dopo 16 anni, dunque, a Palermo verranno assegnati gli scudetti. Già nel 2007 l’impianto di viale del Fante ospitò la Finale Oro che vide il successo delle Fiamme Gialle tra gli uomini e della Fondiaria Sai Atletica tra le donne.

Attesa una parata di stelle dell’atletica

La presentazione della Finale Oro è attesa per mercoledì 7 giugno ma è chiaro che per questo evento sono attesi tantissimi protagonisti e stelle dell’atletica leggera. Al momento il riserbo più assoluto anche perché moltissimi big stanno disputando le varie tappe della Diamond League. Negli anni passati le Finali dei societari si sono sempre disputate a fine settembre, agli sgoccioli della stagione. Questa data dovrebbe portare in Sicilia tanti protagonisti della pista, delle pedane e dei lanci.

Ad esempio Osama Zoglhami – fresco di qualificazione ai Mondiali di Budapest in Ungheria in programma dal 19 al 27 agosto prossimi ottenuta nei 3000 siepi a Rabat nella seconda tappa stagionale della Diamond League 2023 la settimana scorsa – ha annunciato la sua presenza al Meeting di Parigi del 9 giugno.

Ma questo non esclude la presenza del bronzo europeo a Monaco di Baviera nelle fila del Cus Palermo che, dopo il ritorno nella massima serie grazie al secondo posto dello scorso anno nella Finale Argento di Perugia, punterà a far bene – ed a mantenere un posto nella Finale Oro – spinto anche dal pubblico di casa. E questo discorso vale per molti big dell’atletica che dovrebbero essere nel capoluogo siciliano per portare punti importanti ai rispettivi club.

Oltre al Cus Palermo a difendere i colori siciliani ci sarà la Milone Siracusa, altra neopromossa.

Finale Oro a Palermo, le 24 squadre partecipanti

Questo, invece, l’elenco dei club partecipanti alla Finale Oro dei campionati societari di atletica leggera in programma allo stadio Delle Palme – Vito Schifani il 10 ed 11 giugno prossimi.

Uomini: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, La Fratellanza 1874 Modena, Atletica Firenze Marathon, Cus Pro Patria Milano, Atletica Biotekna, Atletica Brugnera Friulintagli, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica Cernusco, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Milone Siracusa, Gs Avis Barletta, Enterprise Sport&Service.

Donne: Atletica Brescia 1950, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Atletica Brugnera Friulintagli, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Parma, Assindustria Sport, Atletica Firenze Marathon, Atletica Arcs Cus Perugia, Atletica Cascina, Us Quercia.

Cus Catania nella Finale Argento femminile a Bergamo

Nelle altre finali nazionali che si disputeranno in contemporanea, spicca la presenza del Cus Catania femminile nella Finale Argento di Bergamo. Le etnee hanno vinto la Finale Bronzo dello scorso anno a Palermo.

Cus Catania nella Finale A Argento di Bergamo con Atletica Vicentina, Riviera del Brenta, Battaglio Cus Torino, Atletica Bergamo 1959 Orioncenter, Running Club Napoli, As La Fratellenza 1874, Asd Acsi Italia Atletica, Toscana Atletica Empoli Nissan, Montanari Gruzza, Atletica Lecco-Colombo Costruzioni, Atletica Livorno.

Cus Palermo a Pietrasanta nella Finale Bronzo femminile

A Pietrasanta, in provincia di Lucca, il Cus Palermo femminile dopo aver centrato la promozione lo scorso anno, difenderà il suo posto in Finale Bronzo femminile. Il club siciliano vinse uno storico scudetto nel lontano 1995. Le universitarie gareggeranno con Alteratletica Locorotondo, Ssd Nissolino Sport Srl Asu, Cus Trieste, Cus Cagliari, Atletica 2005, Sisport Ssd, Atletica Virtus Lucca, Team-A Lombardia, Treviatletica, Avis Macerata ed Asd Arca Tl Aversa A. Aversano.

Siracusatletica nella Finale B Area Centro-Sud maschile ad Agropoli

La Siracusatletica disputerà la Finale B Area Centro Sud maschile ad Agropoli, in provincia di Salerno. Aretusei di fronte ad Atletica Libertas Orvieto, Avis Macerata, Atletica Arcobaleno Savona, Usd Elite Giovani Atleti, Running Club Napoli, Cus Genova, Cisternino Ecolservizi, New Atletica Afragola, Team Atletica Marche, Stamura Ancona, Amatori Atletica Acquaviva.