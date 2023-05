Atletica, il siciliano è sesto nella seconda tappa della Diamond League

La stagione di Osama Zoghlami parte molto bene. Il siciliano dell’Aeronautica e del Cus Palermo, infatti, è protagonista nei 3000 siepi nella seconda tappa della Diamond League di atletica leggera che si è disputata a Rabat, in Marocco.

Il siepista, bronzo europeo a Monaco 2022, si qualificato ai Mondiali di Budapest, in Ungheria dal 19 al 27 agosto prossimi.

Zoghlami ha chiuso al sesto posto la gara di Rabat in 8’14”58, terza sua prestazione personale, inferiore soltanto a quanto fatto nelle due passate edizioni del Golden Gala, a Roma nel 2022 (8’11”00) e a Firenze nel 2021 (8’14”29). Non male per l’esordio stagionale del siciliano che a Rabat ha rimontato chiudendo a breve distanza dal keniano Leonard Kipkemoi Bett, quinto in 8’14”42.

Davanti, ritmi folli: 2’37” il primo mille, 5’20” il passaggio ai 2000, un ultimo mille da 2’36” per Soufiane El Bakkali che ai 500 metri saluta l’etiope Getnet Wale (8’05”15) e va vincere.

El Bakkali, oro olimpico e mondiale della specialità si impone col crono di 7’56”68 che mancava dal 2012. Non troppo distante dal record mondiale di 7’53″63 firmato da Saif Saaeed Shaheen e datato 3 settembre 2004.

Zoghlami “Contendo del debutto stagionale”

“Sono contento del debutto, non ho mai fatto un esordio da 8’14” quindi lascia ben sperare – le parole dell’azzurro alla Fidal – Ho inseguito per tutta la gara, dato i passaggi che dovevano fare i più forti, e anche per questo mi sento di dire che siamo sulla strada giusta. Gareggerò di nuovo in Diamond League il 9 giugno a Parigi”.

Prossimo appuntamento per Zoghlami, quindi, il 9 giugno nella tappa della Diamond League a Parigi allo Stadio Charléty.

Finale Oro a Palermo

Rese note, le 24 squadre, 12 maschili e 12 femminili, alla Finale Oro dei campionati italiani societari in programma il 10-11 giugno prossimi a Palermo.

Uomini: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, La Fratellanza 1874 Modena, Atletica Firenze Marathon, Cus Pro Patria Milano, Atletica Biotekna, Atletica Brugnera Friulintagli, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica Cernusco, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Milone Siracusa, Gs Avis Barletta, Enterprise Sport&Service.

Donne: Atletica Brescia 1950, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Atletica Brugnera Friulintagli, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Parma, Assindustria Sport, Atletica Firenze Marathon, Atletica Arcs Cus Perugia, Atletica Cascina, Us Quercia.

