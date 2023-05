Finali scudetto pallavolo femminile Under 16 a Catania, entra in gioco l’Academy WeKondor

31/05/2023

La finale nazionale Under 16 di pallavolo femminile in corso di svolgimento a Catania entra nel vivo. Si è conclusa la fase eliminatoria della competizione organizzata dal Comitato Territoriale della Fipav etneo con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune in collaborazione con il Cus Catania.

Emessi i quattro verdetti: passano alla fase decisiva Busnago, Arena Volley, Anderlini Modena e Volley Friends Roma

Oggi si è definita la griglia con le qualificate ammesse al tabellone principale. Busnago aveva completato la pratica in anticipo dopo due partite, l’ufficialità è arrivata contro Perugia, battuta per 3-1. In scioltezza nel girone B anche il cammino dell’Arena Volley Verona che conclude la prima fase a punteggio pieno, dopo anche la vittoria sul Chions.

Nel girone C, splendida sfida decisiva tra Anderlini Modena e Pinerolo: le emiliane hanno ragione al termine di 4 set avvincenti delle piemontesi, costretti a salutare anzitempo la kermesse tricolore. Nel girone D il Volley Friends Roma approda alla seconda fase senza patemi.

L’1 giugno debutta la Volley Academy WeKondor

Nel girone B tocca finalmente ai colori siciliani arricchire ulteriormente il programma delle fasi finali. La Volley Academy Wekondor Catania di Maurizio Garozzo debutta l’1 giugno alle 15.30 davanti al pubblico amico al Pala Abramo contro il sestetto campano del Centro Sportivo San Lorenzo. Le etnee sono state inserite nel girone F dove affronteranno anche le venete dell’Arena Volley Leonardi Benne e della Imoco Volley.

C’è grande attesa per le giovani catanesi del presidente Munzone per questa finale nazionale, che sarà la seconda della sua storia in Sicilia. Nel 2021, infatti, la società catanese si classificò in ottava posizione nell’allora tricolore Under 15 organizzato a Palermo e provincia. A seguire l’Imoco sfiderà la formazione qualificata come prima nel girone B, l’Arena Volley. Le prime due vanno ai quarti di finale.

Gli altri gironi

Lo spettacolo è assicurato. Il fiore all’occhiello del volley Under 16 italiano scenderà in campo sui 4 campi designati per disputare le sfide tricolori. Nel girone A Cuore di Mamma Cutrofiano affronte, alle 15.30, Nuova Pallavolo Collemarino, a seguire derby lombardo tra il Vero Volley Delicatesse e il Busnago (si gioca al PalaCatania). Nel girone C, al Pala Arcidiacono, il Club76 PlayAsti affronta l’Arcidano Sardegna (15.30).

A seguire la Volley Academy Piacenza cerca di fermare nel derby la corsa della Pallavolo Moma Anderlini, che arriva dalle qualificazioni. Volleyrò Casal dè Pazzi-Cogo Valle Pallavolo e Savino Del Bene-Volley Friends Roma le sfide del girone D, che si disputa a PalaCus.