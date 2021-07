Ieri, al Gran Premio di Gran Bretagna, nel circuito di Silverstone, la collisione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è stata decisiva ai fini del successo finale del pilota della Mercedes, superando, nonostante la penalità ricevuta, a tre giri dalla bandiera a scacchi, il ferrarista Charles Leclerc.

Verstappen su Twitter ha scritto: «Felice di stare bene. Molto deluso di essere stato portato via dal GP in questo modo. La penalità inflitta non ci aiuta e non rende giustizia alla mossa pericolosa che Lewis ha fatto in pista. Guardare i festeggiamenti mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e antisportivo ma andiamo avanti».

Però, l’analisi di Sky Sports ha raccontato una storia diversa della collisione.

Mentre i due piloti correvano fianco a fianco e raggiungevano la curva Corps, Verstappen avrebbe effettuato una svolta più aggressiva su Hamilton che solo apparentemente, quindi, avrebbe causato l’incidente.

L’analisi del filmato ha evidenziato, inoltre, lo spazio a disposizione di Verstappen e ciò significa che avrebbe potuto non commettere quella manovra perché entrambi sarebbero stati in grado di farsi strada poco dopo.

Max Verstappen fans will complain and Call Lewis Hamilton all the names they can think of but NONE of them want to show this Footage.

Max was Clearly on the wrong but they’re not ready for this Conversation #BritishGP #SilverstoneGP pic.twitter.com/0NlFhgjx2j

