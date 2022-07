Calcio, transalpine a segno 5 volte nel primo tempo

Esordio da incubo per l’Italia agli Europei femminili di calcio in corso di svolgimento in Inghilterra. Le azzurre di Milena Bertolini hanno perso 5-1 contro la Francia, una delle big del torneo nonostante le transalpine non siano andate oltre i quarti di finale nelle loro partecipazioni alla rassegna continentale.

Diventano subito decisive le prossime sfide con Belgio ed Islanda che hanno pareggiato 1-1 la loro sfida. Con queste due nazionali sarà lotta per il secondo posto. Certo, il risultato mina le sicurezze raggiunte dalle Azzurre con i risultati: un solo ko negli ultimi 18 incontri (a Palermo contro la Svizzera l’ultima lo scorso 26 novembre).

Gol sbagliato, gol subito

Al pronti via, è l’Italia a sfiorare il vantaggio. Bonansea si ritrova sola davanti al portiere transalpino Peyraud-Magnin che è spiazzata dalla conclusione dell’attaccante azzurra ma di piede devia il pallone del possibile 0-1. Rete che avrebbe avuto del clamoroso e che avrebbe potuto, probabilmente, cambiare la storia della partita.

La Francia comincia a giocare e segna. Al 8’ minuto Diani crossa basso, Gama respinge molto corto e Geyoro trafigge Giuliani dal cuore dell’area.

Monologo francese, Italia al tappeto

È solo l’inizio di una debacle per l’Italia. Tre minuti dopo Kharchaoui sfonda sulla sinistra e mette al centro, Giuliani non blocca e favorisce l’intervento di Katoto.

La Francia prova a dilagare: prende un palo ed in un’altra occasione sfiora il tris. Il tecnico Bertolini prova a sistemare la squadra. Ma le blues sono troppo più forti. Cascarino, che ha vinto con il Lione la Champions femminile, sigla il 3-0. Geyoro poi con un diagonale velenoso ad uscire firma il poker.

Non è finita: ancora Geyoro insacca la rete del 5-0 nel finale del primo tempo. Troppa Francia, poca Italia.

Nella ripresa Piemonte firma il gol della bandiera, ma la Francia si riposa

Rivoluzione Italia nel secondo tempo. Bertolini cambia: Rosucci per Galli, Simonetti per Giugliano. La Francia rallenta, ormai paga dopo la goleada nella prima frazione.

Le Azzurre ci provano con Battin ma la palla va fuori di poco. Poi l’Italia rischia di rimanere in 10: l’arbitro, l’inglese Welch, prima esce il cartellino rosso a Sara Gama che aveva steso Geyoro che la aveva anticipata e fatta andare a vuoto; poi, dopo essere stata richiamata al Var, cambia valutazione annullando l’espulsione con un cartellino giallo.

Anche le transalpine cambiano le pedine. L’Italia firma la rete della bandiera con Martina Piemonte, brava ad insaccare di testa. È una squadra diversa: è vero che la Francia è paga, ma le Azzurre sono più convinte. E sfiorano la seconda rete che non arriva per un soffio complice anche la prestazione dell’estremo difensore avversario. Piemonte sfiora la doppietta nel recupero.

La grinta della neoentrata attaccante del Milan si è fatta sentire anche nel dopo partita: “Ero incazzata nera – ha detto ai microfoni Rai – avevamo lavorato bene. Le altre due partite sono alla nostra portata. Anzi, di più e dobbiamo crederci fin dal primo minuto perché possiamo fare bene”.

Le prossime sfide dell’Italia

L’Italia, al momento ultima nel girone D degli Europei, tornerà in campo il 14 luglio con l’Islanda con calcio di inizio alle 18. Chiuderà la fase eliminatoria il 18 luglio col Belgio alle 21.