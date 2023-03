Serie B, il Cosenza torna al successo nel derby sulla Reggina

Il Frosinone torna a vincere ed approfitta del pareggio del Genoa a Cagliari nel big match, per allungare nuovamente in classifica. Bari vittorioso di misura sul Venezia, Sudtirol senza problemi a Benevento. Tonfo della Reggina a Cosenza con i padroni di casa che non sono più ultimi, Pisa corsaro a Parma. Il turno infrasettimanale del campionato di serie B ha emesso diversi verdetti indicativi e consacrato i ciociari come padroni assoluti della classifica.

Quattro gli 0-0 del ventisettesimo turno a partire da Palermo-Ternana dove gli attacchi sono stati murati dai portieri (bravissimi Pigliacelli tra i rosanero e Ianniarilli tra gli umbri), a proseguire dal big match tra Cagliari e Genoa, Cittadella-Brescia con le Rondinelle che tornano a far punti dopo 6 ko di fila, e la sfida per la salvezza tra Como e Perugia.

L’Ascoli firma il colpo esterno al Braglia sul Modena e vede la zona play off che dista ad una sola lunghezza.

Gli anticipi del martedì, colpi di Cosenza a Pisa

Ventisettesima giornata di serie B divisa in due tronconi. Martedì tre match, mercoledì 1 marzo col resto del palinsesto.

Palermo e Ternana al Barbera impattano 0-0 con gli attacchi che non riescono a superare Pigliacelli e Iannarilli. Diversamente avremmo sicuramente assistito ad un match ricco di gol. Un punto che muove poco la classifica delle due formazioni con i siciliani noni con 37 punti ex aequo con il Parma ma fuori dalla zona play off per differenza reti. Umbri a sole due lunghezze

Il Cosenza firma l’impresa di giornata tornando a vincere dopo 4 partite. Tre punti di platino per i padroni di casa che lasciano l’ultima posizione alla Spal ed agganciano il Brescia a quota 26. Per la Reggina un nuovo ko, il quinto nelle ultime sei partite. Un derby ricco di emozioni che si risolve nel finale. La Reggina subisce la veemenza dei silani ma passa in vantaggio con Gori ad un minuto dall’intervallo.

Nella ripresa Nasti entrato al posto di Zilli, risolve la sfida per il Cosenza in un minuto: prima di testa su cross di Delic e poi di destro su traversone di Calò.

Blitz del Pisa al Tardini. I toscani vincono 1-0 sul Parma al suo secondo stop casalingo consecutivo. La sfida play off si decide nella ripresa: Torregrossa, entrato da poco, serve Tourè che si incunea in profondità e batte sotto la traversa dove Chichizola, bravo in avvio di secondo tempo su Moreo, non può arrivarci. Pisa al sesto posto con 41 punti.

Reti bianche tra Cagliari e Genoa

Il big match della ventisettesima giornata finisce senza reti. Cagliari e Genoa ci provano senza superarsi. Sfida non esattamente spettacolare dove nei primi 45’ succede ben poco. In avvio di ripresa, calcio di rigore per i padroni di casa per spinta di Sabelli a Luvumbo ma il Var cancella perché il fallo è avvenuto fuori area. Al 55’ gol spettacolare dei sardi annullato per fuorigioco: Lapadula in acrobazia serve Mancosu che in rovesciata serve Nàndez che appoggia in rete di testa. Inutilmente: l’offside è di Mancous. Match interrotto per 6 minuti al 65’ per infortunio all’arbitro Valeri sostituito dal quarto uomo Monaldi. Azzi al 91’ nega un gol a Sabelli.

Frosinone torna al successo sul campo della Spal

Torna a vincere la capolista Frosinone dopo il pareggio col Palermo e la sconfitta interna col Parma. I ciociari espugnano il Mazza col punteggio di 2-0 condannando la Spal all’undicesimo ko in campionato, la settima in casa. Ed il successo manca da oltre 4 mesi, ovvero dal 22 ottobre scorso per 5-0 sul Cosenza. La squadra di Grosso va a 58 punti con 11 lunghezze sul Genoa.

Frosinone avanti alla prima azione: Lucioni anticipa Tripaldelli ed insacca alle spalle di Pomini. La Spal reagisce e trova il gol al 33’ con una spettacolare rovesciata di Prato all’interno dell’area piccola. Gol vanificato per posizione di fuorigioco.

La Spal ci riprova nel secondo tempo ma Turati fa buona guardia ed il Frosinone trova il raddoppio con Caso. Unica nota positiva per gli estensi il ritorno in campo di Giuseppe Rossi dopo 10 mesi.

Bari vittoria e terzo posto, Venezia piegato 1-0

Il Bari vince ancora e certifica il terzo posto grazie al successo al San Nicola per 1-0 sul Venezia. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Decide Molina di tasta poco dopo il 60’. Ospiti che perdono ma si confermano osso duro segnando in avvio di ripresa con il bomber Pohjanpalo. Rete poi annullata dal Var per un contatto tra Candela e Ricci. Non si sblocca Cheddira che nel primo tempo non finalizza due buone occasioni.

Il Sudtirol espugna il Benevento

La classifica del Sudtirol è ampiamente meritata. Ed a Benevento la matricola allenata da Bisoli impone la sua legge vincendo 2-0 e confermando la quarta posizione.

I padroni di casa, con l’acqua alla gola in classifica, partono a razzo ma gli ospiti sono concreti. Ed in avvio vanno in vantaggio con Belardinelli al 12’ che sfrutta un cross di Siega. Le Streghe provano a reagire ma la difesa del Sudtirol è ermetica. E Poluzzi, il portiere ospite, fa buona guardia. Poco prima dell’ora, Cissè sfrutta un assist di Rover e firma il suo secondo gol consecutivo (dopo quello al Palermo sabato scorso) e fissa il punteggio sul più classico dei 2-0. Paleari evita il tris di Rover ed i padroni di casa cercano il gol della speranza con Carfora, Acampora e La Gumina ma il punteggio non cambia più.

Ascoli di misura a Modena, bianconeri vicini ai play off

L’Ascoli si conferma in buona salute: la cura Breda continua a far bene ai bianconeri al terzo successo in 4 partite col nuovo tecnico. Dieci punti che hanno rivoluzionato la classifica dei marchigiani ad un tiro di schioppo, adesso, dalla zona play off. I padroni di casa perdono la possibilità di agganciarla questa zona play off e vengono superati dagli ospiti anche in graduatoria. Ascoli più in palla con diverse conclusioni. La rete che decide il match è di Mendes che devia sotto porta un centro di Giovane. I Canarini non riescono a riorganizzarsi e prendono anche il secondo gol di Mendes ma il Var richiama l’arbitro Ceriello che nel frattempo aveva sostituito l’infortunato alla caviglia Guariglio, e la rete è cancellata.

Reti bianche in Cittadella-Brescia e Perugia-Como

Finisco 0-0 le sfide per la salvezza tra Cittadella e Brescia e tra Perugia e Como.

A Cittadella, i padroni di casa e le Rondinelle impattano senza reti al termine di una partita interessante senza che però nessuna delle due formazioni trovi il guizzo vincente. Cittadella sta comunque meglio in classifica ed è più serena. Primo punto del 2023 invece per il Brescia che però è in penultima piazza.

Poche emozioni, invece a Perugia dove gli umbri pareggiano con i lariani. La gara prende ritmo solo nella ripresa ma i due portieri svolgono poco più che l’ordinaria amministrazione.

Serie B, i risultati della 27ma giornata

Martedì 28 febbraio

Cosenza – Reggina 2-1

Palermo – Ternana 0-0

Parma – Pisa 0-1

Mercoledì 1 marzo

Bari – Venezia 1-0

Benevento – Sudtirol 0-2

Cagliari – Genoa 0-0

Cittadella – Brescia 0-0

Modena – Ascoli 0-1

Perugia – Como 0-0

Spal – Frosinone 0-2

Classifica, Palermo ancorato al nono posto

Questa la graduatoria aggiornata. Frosinone 58 punti; Genoa* 47; Bari 46; Sudtirol 44; Reggina 42; Pisa 41; Cagliari 38; Parma e Palermo 37; Ascoli 36; Modena e Ternana 35; Cittadella 34; Como 32; Perugia 30; Venezia 29; Benevento 27; Brescia e Cosenza 26; Spal 25.

Genoa penalizzato di un punto.

Classifica marcatori, tutto immutato in vetta

Walid Cheddira (Bari) 14 gol; Matteo Brunori (Palermo) 13; Gianluca Lapadula (Cagliari) 10; Ettore Gliozzi (Pisa) e Joel Pohjanpalo (Venezia 9).