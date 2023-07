Fia Formula 3, il pilota marinese è settimo nella Feature Race

Si chiude con un settimo posto nella Feature Race il weekend a Silverstone di Gabriele Minì nel settimo doppio appuntamento del campionato Fia Formula 3.

Il pilota marinese con questi altri sei punti vola a quota 77 ed è in terza posizione nella classifica del campionato dopo un fine settimana che lo ha visto sempre tra i top 10. Era importante portare il risultato ed il giovanissimo pilota della Hitech Pulse-Eight è stato costante. In classifica generale il brasiliano Gabriel Bortoleto vola a 128, poi Josep Martì a 92. Minì – come detto – è terzo con 77 punti, gli stessi di Paul Aron. Superato Dino Beganovic, rimasto a 75.

Feature Race con pioggia nel finale

Minì, partito dalla quarta fila dopo il settimo tempo nelle qualifiche del venerdì e reduce dal quinto posto nella Sprint Race di sabato, ha disputato una gara contraddistinta dalla safety car e dalla pioggia che negli ultimi due giri ha interessato il tracciato britannico.

La vettura di sicurezza entra in pista con Minì ottavo dopo aver perso una posizione al via. All’undicesimo giro però c’è il sorpasso su Franco Colapinto, vittorioso nella Sprint Race del sabato.

Con pista libera, il pilota palermitano riesce a recuperare terreno sugli avversari che sono alle prese con il degrado gomme.

A cinque tornate dalla bandiera a scacchi, nuovo incidente ed ancora safety car in pista. A due giri dalla fine arriva anche la pioggia. Monoposto con difficoltà a tenere la pista e quasi tutti provano a mantenere le posizioni. Colapinto prova l’attacco sul siciliano che però si difende.

Vince il tedesco della Trident Oliver Goethe in 47’40”,009 che precede l’italiano e compagno di squadra Leonardo Fornaroli, autore della pole position del venerdì e staccato di 1″720. Sul gradino più basso del podio Josep Martì della Campos Racing.

Top ten nella Feature Race di Silverstone

1) Oliver Goethe, 2) Leonardo Fornaroli, 3) Josep Martì, 4) Paul Aron, 5) Christian Mansell, 6) Gabriel Bortoleto, 7), Gabriele Minì, 8) Franco Colapinto, 9) Gregoire Saucy, 10) Sebastian Montoya.

Fia Formula 3, top ten

Nella classifica generale altro passo in avanti per il brasiliano della Trident Gabriel Bortoleto che va a quota 128 punti; Josep Martì 92; Gabriele Minì e Paul Aron 77; Dino Beganovic 75; Franco Colapinto 74; Zack O’Sullivan 73; Leonardo Fornaroli 62; Gregoire Saucy 51, Oliver Goethe, 48.

Prossimo appuntamento in Ungheria tra due settimane

Il circus del Fia Formula 3 torna tra due settimane in Ungheria. Dal 21 al 23 luglio monoposto in pista sul tracciato di Budapest per l’ottavo dei doppi appuntamenti della serie.

Foto: pagina Facebook Gabriele Minì

