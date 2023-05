Fia Formula 3, il pilota marinese impegnato nel weekend nel quarto round

Il trionfo di Monte Carlo fa già parte del passato. Gabriele Minì torna subito in pista e nel weekend è impegnato a Barcellona, in Spagna, per il quarto doppio round del campionato Fia Formula 3. Dal 2 al 4 giugno, quindi, un nuovo fine settimana di passione per il portacolori della Hitech Pulse-Eight che dopo la recente impresa a Monaco è uno degli uomini più attesi.

Il pilota marinese, secondo nella classifica del prestigioso campionato dietro al brasiliano Bortoleto, cerca punti per migliorare ulteriormente la graduatoria e conferme per dare un ulteriore segnale agli avversari. E se a Monte Carlo ha recuperato ben 13 punti all’attuale leader, in Spagna proverà a dare seguito a quanto di buono fatto finora.

Al momento, nelle sei gare disputate, ha ottenuto 56 punti, 4 volte è andato a punti, due volte sul podio con il successo (storico) sulle stradine del Principato di Monaco, ha centrato due pole position ed un giro veloce. Unici due “nei” nelle Sprint Race del Bahrein e di Monte Carlo.

Terza volta in gara a Barcellona per Minì

Gabriele Minì torna sul circuito catalano per la terza volta nella sua giovanissima carriera. La prima volta nel 2021 quando conquistò il primo podio e la seconda vittoria tra i Rookie nella Formula Regional europea grazie al secondo posto in Gara 1.

Lo scorso anno, invece, sempre nella Formula Regional europea, ha centrato un quinto ed un settimo posto nel penultimo doppio appuntamento in un weekend che permise a Dino Beganovic di festeggiare il titolo della categoria con un weekend di anticipo.

A metà aprile primo nei test

Sensazioni buone per il 18enne pilota marinese che a metà aprile ha ottenuto il miglior tempo nei test sul circuito catalano. L’alfiere della Hitech Pulse-Eight è stato il più veloce nei test sui 4.567 metri del Circuito della Catalogna in Spagna in 1’26″319, superando Taylor Barnard del Jenzer Motorsport (1’26″382) e Grégoire Saucy (Art Grand Prix) con 1’26’522.

Il programma del fine settimana

Il programma vede le monoposto in pista per le prove libere dalle 9.55 alle 10.40 di venerdì 2 giugno. Le qualifiche si disputeranno nel pomeriggio di venerdì, dalle 15 alle 15.30.

La sprint race si corre sabato 3 giugno alle 10.30 sulla distanza di 21 giri per 97,797 km. Domenica 4 giugno il clou con la Feature Race con start alle 9.55 sui 25 giri per 116,425 km.

La classifica

Questa la top ten della classifica dopo 3 doppi appuntamenti: Gabriel Bortoleto 73 punti; Gabriele Minì 56; Grégoire Saucy 47; Dino Beganovic 46; Paul Aron 38.