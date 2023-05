Il pilota di Marineo si conferma protagonista con questo storico risultato

Ieri miglior tempo nelle prove libere, oggi la pole position a Monte Carlo. Gabriele Minì non è più una sorpresa ed anzi si conferma tra i piloti più interessanti del campionato Fia Formula 3 che in questo fine settimana fa tappa a Monte Carlo. Un risultato prestigioso ottenuto nel salottino del Principato che da sempre fa storia a sé. Che si tratti di Formula 1 o di altre categorie.

Seconda pole stagionale

Il driver originario di Marineo ha centrato la sua seconda pole position stagionale. Nel gruppo B ha staccato il tempo di 1’23″278. Aveva già firmato una pole a Sakhir in Bahrain nella prova inaugurale della serie iridata ad inizio marzo. Sabato 27 maggio alle 11 partirà ottavo (per regolamento che prevede i primi otto posti con partenza invertita) nella Sprint Race, domenica 28 maggio, invece in gara 2, scatterà davanti a tutti.

Miglior crono anche nelle libere

Ieri Minì ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere a Monte Carlo. Sulle tortuose e strette stradine del Principato, il pilota della Hitech Pulse-Eight ha aspettato quasi tutto il tempo utile per scendere in pista, girare e piazzare la zampata decisiva. Il 18enne palermitano, che ha fatto il compleanno lo scorso 20 marzo, ha aspettato che l’asfalto si asciugasse ed ha piazzato il miglior tempo in 1’26”686 negli ultimi intensi secondi delle prove libere. Ieri il Principato è stato interessato da un violento acquazzone.

Le gare

Sabato 27 maggio alle 11 ci sarà la sprint race, domenica 28 maggio, infine, alle 8.20 gara 2 (la Feature Race). Minì è a caccia di punti per migliorare ulteriormente la sua classifica iridata confermando una crescita costante.

La classifica del Fia Formula 3, Minì è quarto

Dopo le prime 4 corse disputate (a Sakhir in Bahrain ed a Melbourne in Australia), la classifica del Fia Formula 3 vede al comando Bartoleto con 58 punti. Al secondo posto Saucy con 38, a seguire Dino Beganovic e Gabriele Minì con 28 punti.

Il pilota palermitano è andato a punti in tre delle quattro gare della rassegna ed a Melbourne lo scorso 2 aprile l’apice col primo podio nella serie grazie al terzo posto. Altro spunto degno di nota la pole position ottenuta a Sakhir.

A metà aprile l’alfiere della Hitech Pulse-Eight è stato il più veloce nei test a Barcellona in 1’26″319, superando Taylor Barnard del Jenzer Motorsport (1’26″382) e Grégoire Saucy (Art Grand Prix) con 1’26’522.