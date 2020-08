Il tecnico dell'Atalanta sulle condizioni dello sloveno

Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport, ha parlato anche di Josip Ilicic: «È circondato da tanto affetto, è in una di quelle situazioni che capitano quando meno te l’aspetti, possono capitare a chiunque. Siamo tutti quanti in aiuto suo, perché esca da questo momento e torni a essere il giocatore che è».

Lo sloveno, quindi, non farà parte della spedizione per la Champions League: «È fermo da troppo tempo, sarebbe bello averlo per la prossima stagione. La sua assenza -ha aggiunto Gasperini- ci ha tolto molto, per la qualità del giocatore e perché in organico non abbiamo un’alternativa simile. Ma ci siamo adattati bene con Malinosvki , Pasalic, Muriel. Quando viene a mancare uno di questo valore, qualche difficoltà c’è. Come accaduto con Zapata a un certo punto della stagione. Ma ora, giocando partite secche è più facile sopperire che non durante un campionato intero».

Cosa sia successo al giocatore del Palermo (2010-13, 20 goal in 98 partite) non è chiaro. Tuttavia, stando alle voci che provengono da Bergamo, lo sloveno non avrebbe un problema fisico bensì personale. Da qui il massimo riserbo sul motivo dell’assenza di Ilicic dai campi di calcio. Si è pensato anche a un problema sentimentale con la moglie ma il giocatore di recente ha pubblicato un selfie proprio con Tina.