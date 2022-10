Serie B, il punto dopo dieci partite

Il posticipo del Del Duca tra Ascoli e Cagliari che si è chiuso 2-1 per i padroni di casa bianconeri chiude il palinsesto della decima giornata del campionato di serie B.

Quest’ultima sfida certifica la ripresa dei marchigiani (a segno con Dionisi su rigore al 33′ e Mendes all’81’, per gli ospiti Pavoletti all’85’) al secondo successo di fila dopo il colpo grosso a Bari. I sardi, invece, non decollano e rimangono a quota 14 a metà classifica, superati proprio dall’Ascoli.

I risultati hanno rimescolato la classifica, quasi una rivoluzione, sia in testa che in coda. La cadetteria ha infatti due nuovi padroni mentre il fanalino Perugia torna a vincere e si avvicina alle altre.

Genoa e Frosinone le nuove capolista

La serie B si conferma equilibratissima. Genoa e Frosinone vincono e tornano al comando. Colpo di… Coda dei grifoni che battono 2-1 in rimonta la Ternana al proprio domicilio. Favilli nel finale del primo tempo fa esplodere il Liberati regalando il vantaggio agli umbri. Nel finale Coda segna due volte in due minuti. La prima su rigore (grosso l’errore del portiere Iannarilli che commette un’ingenuità stendendo Coda in area), e poi mostrando tutte le sue doti, vincendo il duello fisico col difensore e, dopo essersi presentato a tu per tu col portiere, superandolo con un tocco sotto. La Ternana cade dopo 5 vittorie consecutive.

Il Frosinone batte il Bari al 92′ con un gol di Borrelli dopo aver giocato per 70 minuti abbondanti in superiorità numerica per l’espulsione di Bellomo al 21′ del primo tempo. Secondo ko consecutivo della matricola pugliese che con 18 punti scende al quinto posto.

Sorpresa Sudtirol, anche il Parma va ko

Non si ferma più il Sudtirol che batte anche il Parma per 1-0 grazie ad una prodezza balistica di Hans Nicolussi Caviglia (era uno dei nomi che circolavano per il mercato del Palermo in estate). La squadra di Bisoli è al settimo risultato utile consecutivo e con 17 punti sbarca in zona play off scavalcando proprio i ducali rimasti una lunghezza indietro ed ai margini delle posizioni che offrono un posto agli spareggi promozione.

Reggina brutto stop interno, Brescia fermato dal Venezia

Secondo stop di fila per la Reggina che perde contatto dalla vetta dopo aver incassato un clamoroso 3-2 interno dal Perugia che ha riaccolto Fabrizo Castori in panchina dopo l’estemporanea parentesi di Silvio Baldini durata tre partite con zero punti raccolti.

Umbri avanti 0-3 con doppietta di Melchiorri e rete di Di Serio. Rimonta tardiva degli amaranto con Gori e Fabbian a ridosso del novantesimo.

Il Brescia non riesce a vincere e impatta davanti al pubblico di casa del Rigamonti col Venezia per 1-1. Quarta partita senza vittorie per le Rondinelle che dal 6-2 subito a Bari lo scorso 1 ottobre, hanno raccolto due punti e perso anche a Cagliari.

Segna Ndoj poco dopo la mezz’ora; Crnigoj a tre minuti dal 90′ pareggia e regala un punto d’oro ai lagunari che vanno a 9 punti come Palermo, Benevento e Como.

Como torna a vincere

Il Como ritorna a vincere ed inguaia il Benevento. Il 2-1 dei lariani firmato da una doppietta di Cerri in 22 minuti intervallato dal momentaneo pareggio di Leverbe, mette in serie difficoltà i sanniti e Cannavaro che ha annunciato le dimissioni respinte dalla società. Successo importantissimo per i lombardi che arrivano a 9 punti.

I campani non vincono da 6 turni, ovvero dal 3 settembre scorso quando superarono in trasferta il Venezia per 2-0. Poi 4 ko e 2 pareggi. La serie negativa più lunga finora. Palermo e Cittadella che hanno pareggiato 0-0 e non vincono entrambe da cinque partite.

La Spal cala la cinquina al Cosenza

Debutta al meglio Daniele De Rossi sulla panchina della Spal che torna a vincere e lo fa col botto segnando 5 reti al malcapitato Cosenza. Segnano Mondini, Dickman, un’autorete di Panico, Maistro e Peda.

Palermo e Cittadella non si fanno male

Abbiamo già parlato ampiamente di Palermo e Cittadella due squadre in crisi che non vincono da 5 turni. Rosanero propositivi ma senza incidere troppo. Nella ripresa una traversa del subentrato Valente ed un grande intervento di Kastrati, portiere dei veneti, sempre su Valente, strozzano l’urlo del gol in gola ai tifosi del Barbera. Rosanero tra i fischi assordanti dei 18.000 presenti ed in zona retrocessione; Cittadella torna a casa con un punto d’oro senza rischiare troppo nonostante le numerose assenze.

Il Pisa in rimonta batte il Modena

Altri segnali positivi dal Pisa che in rimonta batte 4-2 il Modena fermando la serie positiva dei Canarini, reduci da tre successi di fila. Emiliani in vantaggio con Bonfanti, Gliozzi pareggia su rigore al 3′ di recupero. Il finale riserva le maggiori emozioni. Succede di tutto: Torregrossa e Masucci fanno scappare il Pisa di D’Angelo sul 3-1. Accorcia Magnino all’84. Al 9′ di recupero Torregrossa trasforma un rigore. Il Pisa scavalca quattro squadre in un colpo solo e vola a 10 punti. Modena, stanco per l’impegno di Coppa Italia con la Cremonese protatto fino ai supplementari, rimane con 12 punti in classifica

I risultati della decima giornata

Ventinove gol nel decimo turno di serie B, due colpi esterni pesantissimi (Perugia a Reggio Calabria, Genoa a Terni), fattore campo rispettato in 6 occasioni; due i pareggi.

Brescia-Venezia 1-1

Como-Benevento 2-1

Frosinone-Bari 1-0

Reggina-Perugia 2-3

Spal-Cosenza 5-0

Sudtirol-Parma 1-0

Ternana-Genoa 1-2

Palermo-Cittadella 0-0

Pisa-Modena 4-2

Ascoli-Cagliari 2-1

Classifica dopo 10 turni, Palermo in zona retrocessione

Questa la classifica della cadetteria dopo dieci partite. Frosinone e Genoa 21 punti; Ternana 19; Reggina e Bari 18; Brescia e Sudtirol 17; Parma 16; Ascoli 14; Spal 13; Modena 12; Cittadella e Cosenza 11; Pisa 10; Benevento, Venezia, Palermo e Como 9, Perugia 7.

Marcatori, Cheddira comanda, doppio Coda e Gliozzi vanno a 5

La classifica dei cannonieri dopo 10 giornate vede sempre Walid Cheddira del Bari a quota 8 ma fermo da due turni. Anche Mirco Antenucci rimane ancorato a 5 reti ma viene raggiunto da Massimo Coda, a segno due volte con la Ternana, ed Ettore Gliozzi, ancora a segno col Modena.