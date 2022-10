Serie B, col Cittadella finisce 0-0

Non si ferma la crisi del Palermo. Al Renzo Barbera finisce 0-0 e tra i fischi la sfida col Cittadella per la decima giornata del campionato di serie B. Squadra fischiata al termine di una sfida che ha visto i rosa provare timidamente la via della rete nella prima frazione. Corini ha provato a ravvivare il gioco nella ripresa senza troppo successo. Una traversa di Valente su punizione ed un intervento di Kastrati sempre su Valente sono troppo poco.

Il Palermo continua a non vincere e la striscia negativa arriva a cinque partite. Il pareggio permette ai rosanero di arrivare a quota 9 ma la situazione in classifica è preoccupante. Ed è un’altra occasione sprecata in casa. La squadra di Corini non riesce a sfruttare il doppio impegno casalingo con Pisa e Cittadella raccogliendo appena due punti tra le mura amiche. E col Cittadella, squadra con due assenze importanti e stanca dall’impegno di Coppa col Torino, si poteva e si doveva fare di più.

La squadra è in zona retrocessione: ieri il Como ha vinto 2-1 sul Benevento, oggi il Pisa ha superato 4-2 in rimonta il Modena ed ha scavalcato i siciliani con 10 punti. I rosa sono affiancati da Benevento, Venezia e Como mentre in ultima posizione rimane il Perugia che però ha vinto a Reggio Calabria e si è avvicinato notevolmente. Insomma, è già bagarre e siamo soltanto alla decima giornata di andata.

Corini conferma l’11 di partenza col Pisa

Per questa nuova sfida decisiva, il tecnico Eugenio Corini conferma la squadra di partenza con il Pisa del turno precedente. Si parte con il 4-3-3 canonico con gli stessi interpreti iniziali di sabato scorso. Tra i pali Pigliacelli, linea difensiva a quattro formata da Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Mateju. Confermato in toto il centrocampo “muscolare” con Segre, Gomes e Broh. In avanti il solito tridente formato dagli esterni Elia e Di Mariano, che con i toscani hanno siglato le tre reti, e Brunori al centro che sempre col Pisa ha offerto due assist per i primi due gol rosa.

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, risponde con il 4-2-3-1 ed il peso dell’attacco sulle spalle di Tounkara, ancora a caccia del primo gol stagionale. Gli ex Ignacio Lores Varela (in rosanero nel 2010-2011 e 2013-2014) e Carlos Embalo (2016 fino al 2018 e poi parentesi fino al 2019). Mancano gli squalificati Branca e Danzi a centrocampo.

Fasi di studio nei primi 15 minuti

Primo quarto d’ora di studio tra le due formazioni. Nessun vero pericolo per i due portieri. Le difese hanno avuto il sopravvento. Due ammonizioni, una per parte (Cassandro per gli ospiti, Elia per i rosa), e poco altro. L’alta posta in palio si fa sentire.

Palermo poco incisivo, mugugna il Barbera

La partita non decolla: la prima pseudo azione al 25′. Angolo di Di Mariano e Perticone devia verso la propria porta, Kastrati è attento e blocca in presa. Ma il pubblico comincia a farsi sentire e ci sono i primi fischi. Cantano solo i tifosi della Nord.

Il Palermo comincia a spingere

Al 30′ Mateju crossa Brunori è anticipato da Visentin, poi sullo sviluppo dell’azione la sfera va ad Elia che anziché tirare appoggia un passaggio facile preda del portiere.

Il Palermo prova a spingere, Segre serve Brunori che cade, si rialza e conclude ma la sfera è ribattuta da Visentin. Un minuto dopo, al 35′ Segre crossa dalla fascia destra al centro dell’area, Di Marinao si fa trovare pronto alla deviazione in acrobazia ma la conclusione è altissima.

Al 38′ Brunori servito da Meteju fa a sportellate col suo marcatore diretto calciando però debolmente dal limite dell’area: Kastrati blocca agevolmente.

Brunori ci prova ancora

Brunori impegna Kastrati dalla distanza al termine di una azione sullo stretto tra Gomes, Di Mariano e Mateju. Bello il fraseggio fra i tre con il terzino ex Brescia bravo a servire il numero 9 del Palermo che si accentra e conclude.

Al 44′ Brunori lavora un pallone al limite dell’area di rigore. L’attaccante viene chiuso da quattro uomini, la sfera giunge a Gomes che tira dalla distanza ma la conclusione è alta sulla traversa. Nel finale di tempo, Gomes rischia un nuovo cartellino giallo per un fallo a centrocampo. Il primo tempo finisce qui.

La ripresa inizia col debutto di Devetak, ritmi più alti

Corini cambia ad inizio ripresa: Devetak entra al posto di Marconi. Il difensore serbo debutta in maglia rosanero.

Al 47′ Segre calcia dalla distanza con parabola tesa che si abbassa troppo tardi e va, di poco, oltre la traversa. Sfida più vivace, le due squadre provano a cercare il gol. Pressione dei rosanero col Cittadella pronto a rispondere. Azione pericolosa degli ospiti al 55′ con Embalo che in velocità serve Tounkarà che allarga per Lores Varela che svirgola quasi al conclusione. L’ex Palermo grazia i suoi.

Corini prova a dare mordente all’azione offensivo e fa entrare Valente per Elia al 60′.

Palermo vicino al gol, Kastrati salva su Valente

Al 62′ Di Mariano crossa per Valente che dall’area piccola colpisce ma Kastrati salva in uscita disperata. Questa, finora, è stata l’occasione più pericolosa dei rosanero. Poco dopo Brunori riesce a crossare la palla che è insidiosissima ed attraversa lo specchio della porta all’atezza dell’area piccola, Segre fa la sponda di testa ma Perticone è attento ed anticipa Valente.

Al 69′ Tounkara viene ammonito per aver disturbato fallosamente il rinvio di Pigliacelli. Due minuti dopo, bella ripartenza ccon Brunori fermato da u fallo di Pavan che è stato ammonito.

Valente incrocio dei pali

La conseguente punizione viene battuta da Nicola Valente che agira la barriera ma si stampa sull’incrocio dei pali. Il Palermo ci sta provando. Nel frattempo Gorini toglie Tounkara e Carriero per Magrassi e Mattioli.

Corini risponde mandando nella mischia Vido al 74′ al posto di Segre.

Forcing finale del Palermo, Cittadella in agguato

I rosa ci provano: Nedelcearu imposta per Devetak, il cross è buono ma la difesa ospite controlla. Corini vuole vincere e manda nella mischia Floriano per Gomes e Saric per Di Mariano. Il forcing è ancora rosanero ma Vido servito al centro dell’area non stoppa bene e deve appoggiare indietro senza trovare compagni perché la difesa del Cittadella libera.

All’87’ il Cittadella sfiora il gol con Atenucci che liberato da una sponda aerea di Berretta si trova a tu per tu con Pigliacelli ma allarga troppo la conclusione non trovando per poco la porta di Pigliacelli.

I fischi del Barbera ad un Palermo mesto

Nel recupero angolo del Cittadella con conlusione alta di Antonucci. Poi non succede nulla. Finisce tra le bordate dei fischi del Barbera e la squadra che non va oltre la trequarti di campo, senza avvicinarsi alla curva nord. Palermo mesto, senza gloria e non in grado di far male sul serio gli avversari che sono scesi al Barbera senza sforzarsi troppo per portare a casa il pareggio.

Palermo-Cittadella, il tabellino

Palermo: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (46′ Devetak), Mateju; Gomes (82′ Floriano), Segre (74′ Vido), Broh; Elia (60′ Valente), Di Mariano (82′ Saric), Brunori (cap.). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Massolo; Accardi, Floriano, Stulac, Damiani; Soleri, Bettella, Lancini.

Cittadella: Kastrati; Cassandro, Perticone (cap.), Visentin, Vita; Carriero (73′ Mattioli), Pavan; Lores Varela (66′ Mastrantonio), Antonucci, Embalo (80′ Beretta); Tounkara (73′ Magrassi). Allenatore: Edoardo Gorini. A disposizione: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 8 Mazzocco, 15 Frare, 17 Donnarumma, 18 Mattioli, 19 Ciriello.

Arbitro: Giuia di Olbia. Assistenti di linea: Mokthar (Lecco) e Fiore (Barletta). Quarto uomo: Di Cicco (Lanciano. Var Minnelli (Varese), assistente al Var, Bottegoni (Terni).

Reti:

Note: titoli emessi 18.029 (quota abbonati 11.465, più 6.564 biglietti venduti).

Ammoniti Cassandro (Cittadella) al 4′, Elia (Palermo al 10′, Gomes (Palermo) al 27′, Tounkara (Cittadella) al 68′, Pavan (Cittadella) al 71′, Perticon (Cittadella) al 78′. Espulso il direttore sportivo Rinaudo (Palermo)

Recuperi: 2′ e 5′.

