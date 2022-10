Serie B, si gioca domani al Barbera alle 16.15

Vigilia di attesa per Palermo-Cittadella, match che si giocherà domani, domenica 23 ottobre, alle 16.15 al Renzo Barbera per la decima giornata del campionato di serie B.

In palio tre punti pesanti per risalire la china e lasciare le zone bassissime della classifica. La pressione maggiore è per i rosanero che, visti anche alcuni risultati nel pomeriggio, sono risucchiati in zona retrocessione. Il Como ha battuto il Benevento 2-1 ed ha superato i rosanero mentre il Perugia ha espugnato il Granillo per 2-3 battendo la Reggina al secondo stop di fila dopo quello con il Parma. Il Cittadella dal canto suo, ha raccolto 10 punti giocando anche e perdendo 4-0 col Torino nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Corini “Servono i tre punti ma non deve essere un peso”

Oggi il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha presentato la sfida di domani parlando delle condizioni della squadra. Preoccupa la difesa che da quattro partite prende regolarmente gol e che negli ultimi 180 minuti ha subito 6 reti, una ogni mezz’ora.

“Stiamo lavorando per migliorare questo fattore – spiega l’allenatore rosanero – abbiamo analizzato i gol presi col Pisa sul 3-2 e quello del 3 pari in cui potevamo fare meglio. C’è una lettura tattica di come abbiamo subito il gol e poi un’esercitazione in campo per renderli più sicuri rispetto alle giocate avversarie. Noi facevamo le nostre cose, abbiamo avuto le occasioni per il 4-1 e per il 4-2. Un peccato ma è andata così”.

Ed inoltre: “Abbiamo piena consapevolezza dell’importanza di fare i tre punti ma non deve essere un peso. Il peso della partita della scorsa partita lo abbiamo sentito. La squadra ha dato segnali importanti creando i segnali per vincere. Abbiamo consapevolezza di fare i risultato pieno e che nessuno ci regalerà nulla”.

Tounkara e densità, le armi del Cittadella

Corini prosegue parlando delle caratteristiche del Cittadella rispondendo anche a chi ha chiesto sulla possibilità di subire le doti fisiche di Tounkara: “è un giocatore che attacca bene la profondità ed è un ottimo colpitore di testa. Gondo è un giocatore diverso ed è meno pericoloso, mentre Tounkara è molto forte sulla profondità e il Cittadella sfrutta questo. Abbiamo lavorato su come lavorare in avanti ed accorciare gli spazi. Se lui prende mezzo metro e va in velocità diventa pericolosissimo”

Poi: “Loro hanno una densità centrale, sappiamo quali sono gli spazi e siamo pronti strategicamente per contrastare la profondità sulle punte, densità in zona centrale”. Tounkara non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione. Gondo, il giocatore al cui è stato paragonato, ha fatto 4 gol con l’Ascoli in questa stagione, tre in una sola partita al Palermo.

Saric nel ruolo di Luperini

Si è proseguito parlando della possibilità di vedere Saric nel ruolo di Luperini della scorsa stagione: “Saric può fare il ruolo di Luperini, ha la gamba, le caratteristiche tecniche, può essere una soluzione per vederlo in quello stesso ruolo”.

“Voglio vedere miglioramenti”

L’allenatore del Palermo ha poi parlato della squadra: “Voglio vedere miglioramenti e qualcosa abbiamo visto. Possiamo fare meglio. Brunori ha fatto un’ottima partita col Pisa. Ha fatto due assist, si è reso pericoloso e non sempre si può segnare. Importante che certi giocatori consolidino la propensione ad andare in gol. Anche con Luca Vido stiamo facendo bene, si rende pericoloso, alla ricerca della profondità. Stulac e Gomes possono stare insieme a centrocampo. Hanno spesso lavorato insieme in allenamento. In un centrocampo a tre Gomes può fare l’interno. Si adatta bene”.

Bettella e Marconi, il centro della difesa del Palermo

Davide Bettella è uno degli ultimi arrivi, il difensore centrale, ex Monza, potrebbe essere una risorsa da sfruttare meglio. Queste le parole di Corini “E’ giocatore importante e qualitativo. La solidità di Marconi mi dà sicurezza perché sa cosa vuol dire reggere in serie B con il Palermo. Sono giocatori che tengo in bilico durante la settimana. Poi con cinque cambi può capitare che un centrale difensivo io lo possa cambiare”.

Palermo-Cittadella, i convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Cittadella. Recupera Salvatore Elia che nei giorni scorsi aveva accusato un affaticamento muscolare.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo e 22 Pigliacelli.

Difensori: 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, e 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente ed 7 Elia.