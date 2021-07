A proposito del capitano della Nazionale

Giorgio Chiellini è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Nazionale di calcio agli Europei. Nella finale di Wembley, il 36enne è stato un muro per gli attaccanti inglesi: non ha sbagliato niente, compreso il fallo su Bukayo Saka, per cui ha rimediato il cartellino giallo e meme di ogni tipo, evitando una possibile azione pericolosa degli avversari.

Chiellini, però, si è contraddistinto anche fuori dal campo, soprendendo molti. Subito dopo la partita, infatti, ha rilasciato un’intervista a ITV Sport, dimostrando di possedere un inglese fluente e i tifosi – non solo italiani – sono rimasti piacevolmente colpiti dalle sue abilità linguistiche.

Un tifoso, sui social media, ha commentato: «Eccellente. Vera passione e il suo inglese parlato è eccezionale». Un altro ha aggiunto: «Professionista fantastico. La parola ‘leggenda’ viene usata spesso in giro ma questo ragazzo è una leggenda per me». E un terzo: «Quanta passione trasuda da lui! Una razza in via di estinzione di difensore».

Ora si aspetta la sua decisione sul prosieguo della sua carriera agonistica, non solo con la Juventus ma soprattutto con la Nazionale, visto che già l’anno prossimo ci saranno i Campionati del Mondo in Qatar. A quanto pare, Leonardo Bonucci ha già cominciato la sua campagna di persuasione…