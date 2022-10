Pallamano, serie A1 femminile, interventi decisivi di Masson

Si riscatta l’Handball Erice che al PalaCardella supera piuttosto nettamente il Cassano Magnago con il punteggio di 24-16 nella sesta giornata di andata della serie A1 femminile di pallamano.

Le Arpie riscattano la prestazione di sette giorni fa con il Casalgrande e salgono in classifica a quota 8 grazie alla quarta affermazione stagionale.

Una gara sempre gestita dalla formazione ericina, che ha ampliato il proprio vantaggio nella seconda parte del match. Tra le singole emergono le parate di Masson e Bertolino. Positivo l’apporto di Basolu, così come quello della rientrante Gorbatjova.

Handball Erice impenetrabile, Masson si presenta con le sue parate

Parte bene l’Handball Erice, anche grazie alle parate di Masson che costringono Onelli al time-out già al 6’ sul punteggio di 2-0. Una pausa che serve al tecnico avversario per cercare di chiarire le idee al proprio reparto offensivo che non ha mai trovato la via della rete.

Il time-out dà i suoi frutti. Dall’altra parte del campo, infatti, anche l’estremo difensore Bertolino risponde presente, l’attacco neroverde si inceppa ed il tecnico di casa, Kokuca, è costretto a chiamare il primo minuto di sospensione al 21’ sul parziale di 7-5. Nel finale della prima frazione del match Gorbatsjova e Mrkikj spingono l’Handball Erice avanti nel punteggio per 12 a 7.

Le Arpie allungano

Dopo la pausa, i due rigori neutralizzati dall’esporto portiere brasiliano Masson e le reti di Basolu e Tarbuch spingono Erice avanti sul +7 al 41’ col parziale di 17-10. Cassano Magnago ha segnato solo tre reti e coach Onelli chiama un time-out al 44’ sul 18-10 per le siciliane.

L’Handball Erice raggiunge la doppia cifra di vantaggio al 52’ doppiando le avversarie sul 22-11 e poi chiude il match sul 24-16.

Il tabellino, poker di Mrkikj

Ac Life Style Erice-Cassano Magnago 24-16

Primo tempo: 12-7

Handball Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Mrkikj 4, Benincasa 1, Losio, Storozhuk 3, Landri, Rueda 1, Cozzi 2, Podariu 1, Bernabei, Iacovello (p), Basolu 3, Ravasz 3, Gorbatsjova 3. Allenatore Filiberto Kokuca.

Cassano Magnago: Ferrazzi 2, Montoli 1, Priolo 2, Cobianchi 4, Gozzi 3, Piatti (p), Laita, Zanellini 1, Brogi, Macchi 1, Zizzo 2, Milan G., Bertolino (p), Milan A. (p). Allenatore Salvatore Onelli.

Arbitri: Davide Schiavone e Luca Nicolella.